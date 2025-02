Le parc Price de Kénogami ouvre ses portes aux familles

L’événement entièrement gratuit qu’est la Journée de la relâche en famille, et qui se déroulera ce samedi 1er mars de 12h à 16h, revient pour une autre édition au parc Price de Kénogami. Les jeunes comme les moins jeunes sauront certainement démarrer cette semaine de relâche du bon pied, une sortie qui leur permettra à la fois de faire le plein de gourmandises et d’air pur.

« C’est un événement qui au départ avait été créé pour faire découvrir le parc Price, qui actuellement et avec les années est de plus en plus utilisé en hiver. Malheureusement, on ne peut pas faire de la raquette comme avant dans le sentier, c’est pourquoi on a aussi rebaptisé l’activité. La programmation de la journée demeure toutefois la même ! », mentionne le directeur général de la Corporation centre-ville de Kénogami, Guillaume Beaulac.

L’événement promet donc un après-midi d’animation, avec notamment la dégustation de tire d’érable avec la cabane à sucre du Patro de Jonquière, des jeux gonflables, les Fous du Roi en concept bûcheron pour l’occasion, des jeux de kermesse, le tout en compagnie de la mascotte de Kénogami, Sentinelle.

« On offre du chocolat chaud gratuit, des collations gratuites, donc une belle journée qui s’annonce pour débuter la relâche en famille. »

Près de 600 personnes sont passées en un après-midi l’an dernier. M. Beaulac affirme que les commentaires de la part des gens sont très appréciés, mais surtout toujours positifs.

« Ça coûte tellement cher à la minute que l’on sort de la maison que de venir à un événement gratuit, pour eux, c’est vraiment plaisant », précise-t-il.

Les commanditaires et les partenaires sont d’ailleurs les principaux acteurs qui permettent de garder cette gratuité, dans une ère où ça devient de plus en plus difficile, aux dires du principal intéressé. Cette année, la Caisse Desjardins, le député de Jonquière Yannick Gagnon, la Ville de Saguenay et le Centre l’Escale de Jonquière ont tous contribué afin de rendre cet événement possible.

Les Hivernades de retour à Chicoutimi

La semaine de relâche sera aussi animée du côté de la Zone portuaire de Chicoutimi et du Parc Mille Lieux de la Colline, avec le coup d’envoi des Hivernades de Saguenay, qui se dérouleront du 28 février au 9 mars.

La présidence d’honneur de l’édition 2025 a été confiée au directeur-général de Rocoto Toyota, M. Stéphane Bergeron.

L’organisation de La prise de l’Ours promet aussi d’offrir des sensations fortes aux spectateurs, alors que sera présenté le 28 février à 19 heures, « La Guerre des Hivernades », un gala de lutte qui lancera les activités à l’intérieur du hangar de la Zone portuaire. Il est à noter que du côté du Parc Mille Lieux de la Colline, les activités auront lieu du 3 au 9 mars. La population pourra y dévaler les pentes en tube, profiter des jeux gonflables et se réchauffer près d’un feu de camp. Les gens pourront également se sucrer le bec en dégustant des produits de l’érable gracieuseté de l’Érablière au sucre d’or de Laterrière.

Pour toute autre information, vous pouvez visiter la page Facebook du Parc Mille Lieux de la Colline et de la Zone portuaire de Chicoutimi.