22 avertissements émis en lien avec des défectuosités mécaniques

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont procédé mardi soir à une vérification de type “0 Alcool” en deux volets, de 21h à 23h15.

La première partie de l’opération s’est déroulée sur un sentier de motoneige dans le secteur Arvida, en compagnie de deux motoneigistes du Club de motoneigistes du Saguenay. 30 conducteurs ont été vérifiés et aucun d’entre eux n’a été pris en défaut. Puis, pour la seconde partie de l’opération, axée celle-là sur le contrôle routier, le groupe de vérificateurs s’est ensuite installé à l’intersection du sentier de motoneige et du boulevard Saguenay, située entre le boulevard René-Lévesque et la rue du Pont, toujours dans le secteur Arvida. 250 véhicules routiers et motoneiges ont été vérifiés. De ce nombre 24 conducteurs ont été invités à souffler dans l’appareil de détection approuvé (ADA). Encore là, tous ont montré patte blanche. Cependant, 22 avertissements ont été émis en lien avec des défectuosités mécaniques.