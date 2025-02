Projet de conversion pour l'ancienne RPA la Villa Goyette

L’ancienne résidence pour personnes âgées (RPA) de La Baie, la Villa Goyette, sera très prochainement réaménagée en appartements supervisés pour y accueillir une clientèle vivant avec des problématiques de santé mentale. Le nouveau centre se nommera L’Ancrage et devrait ouvrir ses portes à compter du 1er avril.

Le Quotidien rappelle que la Villa Goyette avait dû fermer ses portes en 2023 à la suite d’une faillite, et était inoccupée depuis. La conversion de la villa provient de l’organisme en santé mentale le Centre Le Phare, qui cherchait à agrandir son offre d’hébergement pour les personnes ayant des troubles de santé mentale tels que la schizophrénie, la bipolarité ou encore le trouble de la personnalité limite (TPL). La directrice générale du Centre Le Phare, Faustine Passeau a confié avoir craint un peu que les gens vivant à proximité de la Villa Goyette soient contre le projet, mais elle a été surprise de voir que la réponse des voisins était plutôt bonne et qu’ils étaient finalement contents de cette nouvelle ressource. Ce sont donc 17 lofts avec cuisine destinés aux personnes autonomes et neuf chambres qui seront offertes pour les personnes qui ont un peu moins d’autonomie. Des intervenants cuisineront pour ces dernières. Un plateau de travail sera également aménagé au sous-sol, de même qu’une salle multifonctionnelle qui sera aussi disponible pour d’autres organismes.