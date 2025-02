Le port du masque obligatoire dans les installations du CIUSSS du SLSJ

À compter d’aujourd’hui, le port du masque est obligatoire dans les installations du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les travailleurs et les visiteurs se trouvant à moins de deux mètres des usagers. S’il est recommandé, le port du masque n’est toutefois pas obligatoire pour les usagers du CIUSSS eux-mêmes.

La mesure, annoncée ce midi par le CIUSSS, coïncide avec le passage au jaune du palier d’alerte dans les établissements du réseau de la santé régional. Ce changement de palier a été déterminé après l’analyse des données épidémiologiques régionales et provinciales, le nombre d’éclosions en cours dans les installations et le nombre de cas chez les usagers et les travailleurs.

Le port du masque est rendu obligatoire plus précisément en raison de la hausse des cas de virus respiratoires, dont l’influenza, ainsi que de la pression exercée par cette hausse sur le réseau de la santé.

Le CIUSSS du SLSJ rappelle également qu’en plus du port du masque, le respect de l’étiquette respiratoire en présence de symptômes et le lavage des mains demeurent des mesures de prévention recommandées tout au long de l’année.

Situation épidémiologique de l'influenza

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean traverse actuellement une période de forte circulation du virus de l'influenza A. En trois semaines, la région est passée d'un pourcentage de positivité au virus de 4,8 % à près de 33 %. Ce taux est de 31 % à l’échelle provinciale et devrait poursuivre sa montée dans la prochaine semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il y a toutefois peu de circulation du virus respiratoire syncytial (VRS) (1,97 %) et de la COVID-19 (3,06 %). Le CIUSSS du SLSJ réalise entre 500 et 600 analyses de détection virale de ce type par semaine.