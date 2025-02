Un don de 817$ au Clowns thérapeutiques Saguenay

Les 255 membres de la Fraternité des policiers et policières de Saguenay (FPPS) ont démontré récemment leur engagement dans la collectivité, en faisant un don à l’organisation des Clowns thérapeutiques Saguenay (CTS).

Un montant de 817 $, représentant les dons faits lors des quatre dîners de la Fraternité organisés l’été dernier, a été remis en début de semaine par le club social policier, mentionnant qu’il s’agissait ainsi d’un symbole de soutien envers la noble cause, et de la volonté d’agir concrètement des policiers en faveur de la mission des clowns. Le président de la Fraternité des policiers et policières, Francis Bouchard, nous confirme aussi que plusieurs des membres ont donné beaucoup plus à la cause qu’ils ne l’auraient dû, se sentant proches de la cause des CTS.

« La générosité de nos membres a fait que plusieurs personnes ont données des montants qui étaient supérieurs à ce que ça allait leur coûter pour remettre le tout à une cause qui a été les Clowns thérapeutiques. L’année dernière, on a senti que nos membres appuyaient l’organisation, certains même parlaient du bien-être que cet organisme-là générait au sein de différentes clientèles », exprime-t-il.

Grâce à ce don des policiers, l’équipe des Clowns thérapeutiques Saguenay pourra effectuer une quarantaine de rencontres avec des personnes malades ou en fin de vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des jeunes comme des moins jeunes brisant ainsi la solitude et l’isolement, tout en soutenant les malades dans leur souffrance.