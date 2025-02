Un premier service offert à Chicoutimi

L’institut de beauté situé sur la rue Racine à Chicoutimi, Le Studio, est désormais le premier salon de la région à prodiguer des soins Head Spa sur mesure. Que ce soit pour un massage capillaire relaxant, un traitement hydratant ou une réparation en profondeur, le service en forte demande depuis quelques années fait enfin son entrée au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Ça faisait environ un an qu’on pensait ajouter ce service à notre offre, parce qu’on voyait que ça montait en popularité sur les réseaux sociaux. C’est sûr que seulement avoir la machine nous a pris du temps, elle a mis trois mois à arriver. On savait qu’il fallait la commander d’avance, car on voulait commencer à pratiquer le soin début février », mentionne la propriétaire du Studio, Aurélie Allemann.

Mme Allemann précise que le spa, ou massage capillaire est une technique ancestrale japonaise, qui apporte beaucoup de bénéfices aux cheveux.

« C’est un soin vraiment complet, qui vient combiner massage du cuir chevelu et du cou, un traitement et soins capillaires profonds. Le soin est réalisé dans un lit, donc c’est très relaxant. Il y a aussi le côté apaisant de l’eau qui coule en continue sur le cuir chevelu », ajoute-t-elle.

Le Studio utilise une gamme de produits pour cheveux de la marque Monat, en plus de quelques outils fort intéressants pour une meilleure expérience, comme une brosse en bois et différents types de peignes.

« Il y a beaucoup de choses qui se passe au niveau olfactif, beaucoup de sensations, d’odeurs. C’est une expérience qui va transporter les clients ailleurs le temps d’un instant. »

Le Studio offre d’abord l’expérience spa capillaire et une deuxième option, combinée cette fois avec un soin du visage.

Un engouement marqué

La clientèle est bel et bien au rendez-vous, alors que plus de 100 réservations ont été effectuées auprès du salon jusqu’en avril prochain, exclusivement pour ce soin.

« Les gens nous disaient qu’ils voyaient bien ce genre de soin chez nous. Maintenant qu’on propose le service, on voit l’engouement que ça crée et surtout les commentaires sur nos réseaux sociaux. Tout le monde l’attendait avec impatience », admet Aurélie Allemann.

Quelques recommandations sont émises sur le site web du Studio en amont d’une séance de spa capillaire. On précise entre autres que les outils ne pourront être utilisés sur une cliente qui a des extensions capillaires, d’attendre environ deux semaines après une teinture de cheveux avant de prendre rendez-vous, et de laver ses cheveux au moins 48 heures à l’avance si le cuir chevelu tend à être gras.

La propriétaire ne cache pas qu’elle et son équipe veulent éventuellement acquérir une deuxième machine et aménager une troisième salle à leur établissement en conséquence.