Un déménagement qui « ne passe pas »

Le projet de déménagement de la Société historique de Saguenay (SHS) dans les locaux de l’ancienne école Sainte-Thérèse d’Arvida ne passe pas comme une lettre à la poste. Réunis en séance de conseil d’arrondissement mardi, les conseillers municipaux de Chicoutimi demandent à la Société de réviser son projet.

Les élus chicoutimiens réclament au conseil d’administration d’évaluer toutes les options pour demeurer au centre-ville de Chicoutimi. Rappelons que la SHS est installée depuis 1974 sur la rue Jacques-Cartier, donc depuis plus de 50 ans, à proximité de l’ancien poste de traite, du musée de la Pulperie et de d’autres importantes institutions. La conseillère Mireille Jean a souligné qu’à l’issue d’une rencontre avec la Société, il lui apparaît clairement que les responsables ne souhaitent pas son déménagement, et que la ville doit davantage intervenir pour l’éviter.

« Les gens de la Société historique ne désirent pas quitter Chicoutimi, leur désir profond est de rester à Chicoutimi. La Ville n’a pas été beaucoup impliquée jusqu’à maintenant dans la recherche de nouveaux espaces pour la Société historique, et la Ville peut jouer un rôle central. Il faut qu’un comité se penche sur le dossier. À ce moment-là, on est capable de voir les bâtiments que la Ville a déjà en main », laisse-t-elle savoir.

Le conseiller Marc Bouchard a donc proposé une résolution en ce sens.

« Les élus de l’arrondissement de Chicoutimi demandent à la Société historique du Saguenay de revoir sa position quant à son désir de quitter l’arrondissement afin de s’installer dans l’ancienne école Sainte-Thérèse d’Arvida. Les élus demandent également à la Société, en collaboration avec les services de la Ville, de réanalyser toutes les possibilités pour demeurer à Chicoutimi et ainsi poursuivre sa mission au sein de la population », a-t-il émis.

Reste donc à voir maintenant si le déménagement de la Société historique de Saguenay pourra être évité.