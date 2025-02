Entraînement militaire à venir dans la région

La région du Saguenay-Lac-Saint Jean servira de théâtre opérationnel du 17 au 21 février, alors que vingt-cinq (25) soldats, provenant principalement de la Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier, participeront à un exercice d’entraînement, dans les secteurs de Chicoutimi, La Baie et Sainte-Rose-du-Nord.

Cet entraînement permettra aux militaires qui possèdent la spécialisation de contrôleur interarmées de la finale de l'attaque, de parfaire leurs connaissances dans des milieux qui ne leur sont pas familiers. Ces manœuvres sont essentielles, car elles servent à renforcer le professionnalisme des soldats de l’Armée canadienne, en plus de bien les entraîner. Les militaires qui prendront part à cet exercice seront à pied, en groupe de 10 à 12 personnes et seront vêtus de leur attirail de combat. Il est à noter qu’aucune arme ou munition ne seront utilisées durant cette période et que le tout ne représente aucun risque pour la population locale.