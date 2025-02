François-Philippe Champagne cite « on va se battre »

Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, s’en est allé de Saguenay comme un combattant, vendredi, lui qui était de passage dans la région pour faire part de ses commentaires après l’annonce plus tôt cette semaine de nouveaux tarifs douaniers de 25% sur l’acier et l’aluminium par les États-Unis.

Rappelons que les droits de douane entreront en vigueur le 12 mars prochain. Le ministre affirme qu’il y a bel et bien urgence d’agir, mais que chacun des acteurs à son rôle à jouer. Accompagné de la mairesse de Saguenay Julie Dufour, en point de presse à l’hôtel de ville, M. Champagne a émis être ressorti rassuré de sa rencontre avec les dirigeants de la multinationale Rio Tinto en début de journée. Ces derniers ont d’ailleurs confirmé la poursuite de leurs investissements de 2 G$ sur cinq ans. Parallèlement, le ministre fédéral a mentionné qu’une démarche de sensibilisation a été amorcée de la part du syndicat envers leurs collègues américains.

Il s’est aussi fait rassurant envers les travailleurs de l’industrie de l’aluminium et leur famille.

Pistes de solutions énoncées

Dans ce contexte plus difficile, le ministre s’est également prononcé sur les différentes pistes de solution à évaluer prochainement pour éviter que Saguenay, principal fournisseur d’acier et d’aluminium chez nos voisins du sud, ne subisse des impacts trop importants.

D’abord, il a fait état de l’ajout possible d’un accord de libre-échange entre les provinces et stipule qu’il s’agirait d’une décision à prendre maintenant ou jamais. M. Champagne incite la Ville et la province à effectuer des achats préférentiels canadiens dans les marchés publics. Une diversification des exportations et importations est un autre élément essentiel qui a été souligné. François-Philippe Champagne appelle toutefois à la prudence quant à la proposition du premier ministre François Legault d’ajouter des tarifs canadiens à l’exportation sur l’acier et l’aluminium aux États-Unis.