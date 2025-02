Yves-François Blanchet annule sa visite au Saguenay

En raison des intempéries qui prévalent, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a annulé sa visite au Saguenay, visite qui était prévue de jeudi à samedi.

Quelques-unes des rencontres privées (qui devaient être tenues en présentiel) le seront en mode virtuel. Parmi celles qui étaient prévues, mentionnons celle sur les avenues de la transformation de l’aluminium au Québec en compagnie de Pauline Cadieux du Réseau Trans-Al et de François Racine d’Alu Québec, puis une autre en compagnie de David Dufour et Armand MacKenzie (First Phosphate), et celle avec le directeur des Affaires externes de Rio Tinto Jean Quenneville.

D'autres rencontres d'importance faisaient état d'échanges avec des responsables de l'UQAC, de l'industrie du bois et aussi d'échanges avec des représentants de centrales syndicales régionales.

Malgré l'absence du chef, et malgré les affres de la tempête, la soirée d’investiture du candidat bloquiste de Chicoutimi-Le Fjord, Marc St-Hilaire, est toujours prévue au Montagnias (Chicoutimi), agrémentée en musique par la chanteuse native de Saguenay Suzie Villeneuve.