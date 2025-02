(Photo : Archives Le Réveil)

Le président de Centres-Villes-Saguenay (CVS), Charles Boudreault, a fait parvenir une pétition portant 1 096 signatures en plus d’une lettre à la ministre des Affaires municipales et responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le but de maintenir l’ouverture de la SAQ de la rue Racine, à Chicoutimi.