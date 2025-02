Relocalisation dans l'ancienne école Sainte-Thérèse d'Arvida

La Société historique de Saguenay (SHS) présente plan de relocalisation. En effet, l’organisation prévoit s’installer dans l’ancienne école Sainte-Thérèse, un bâtiment patrimonial situé dans le secteur d’Arvida.

Il s’agit d’une initiative qui permettra d’assurer la conservation optimale du patrimoine archivistique saguenéen, tout en bonifiant l’offre de services aux citoyens et chercheurs. Après une analyse d’une douzaine de sites potentiels par le conseil d’administration de la SHS, l’ancienne école Sainte-Thérèse s’est avérée idéale grâce à sa superficie de 2 700 m², répondant ainsi aux normes modernes de gestion documentaire et d’archivage.

« Avec les années, la quantité d’archives que nous gérons n’a cessé d’augmenter et l’intérêt du public envers l’histoire régionale est de plus en plus grand. Une relocalisation devient donc incontournable afin que nous puissions disposer non seulement d’un cadre optimal pour la préservation de nos archives, mais également de contribuer à l’essor culturel de toute la région en offrant davantage d’espaces et de services pour le public », souligne Joëlle Hardy, directrice générale de la SHS.

Outre l’amélioration des espaces de conservation, le projet favorisera le développement de nouvelles initiatives, telles que des programmes éducatifs, des activités de médiation culturelle et un centre de numérisation. Actuellement en phase d’études et de planification, le projet prévoit l'acquisition du bâtiment, les travaux d’aménagement et le transfert des collections d’ici 2028.