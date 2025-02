Une hausse de l’utilisation des ressources par les enseignants du Saguenay

Alors que la charge de travail des enseignants atteint des sommets, les professeurs de la région se tournent massivement vers Alloprof Enseignants. En deux ans, les visites au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la plateforme ont bondi de 65% et la hausse pourrait atteindre 100% d’ici la fin de l’année scolaire.

« On s’est rendu compte que pour mieux supporter les élèves, il fallait également prendre en charge ceux et celles qui sont au cœur de leur réussite, c’est-à-dire les enseignants. Il y a trois ans, on était hésitant à sortir cette plateforme parce que l’on ne voulait surtout pas donner l’impression aux enseignants qu’on pensait mieux savoir effectuer leur travail qu’eux », aborde le gestionnaire des services aux élèves et porte-parole chez Alloprof, Pascal Bonaldo.

Alloprof Enseignants permet donc aux professeurs de s’outiller via différentes capsules vidéo ainsi que des chroniques traitant de plein de sujets concernant la réalité qu’ils vivent au quotidien, et ce, gratuitement.

M. Bonaldo se dit d’ailleurs très fier des résultats obtenus. Avec 3 601 enseignants dans la région, cette adoption témoigne d’un besoin urgent de ressources concrètes pour soutenir, entre autres, la planification des cours.

« Les chiffres nous indiquent que la plateforme répond définitivement à un besoin. On a aussi observé une hausse de 150% d’utilisation à travers la province, ce qui n’est pas rien », rapporte-t-il.

Grâce au don de 600 000$ de la banque RBC, Alloprof pourra enrichir son offre avec de nouveaux contenus et formations gratuites en ligne, permettant aux enseignants de gagner du temps pour mieux répondre aux besoins des élèves. Au-delà du soutien immédiat, Alloprof se positionne aussi comme allié pour offrir des solutions en réponse au taux d’abandon dans la profession, comme 50 % des nouveaux enseignants quittent leur emploi dans les cinq premières années.

« Pour nous et pour le reste de la collectivité, c’est certain que ce n’est pas un chiffre qu’on aime voir. Si on est capable de contribuer et de les aider à débuter leur carrière en leur offrant des outils clé en main, on est vraiment très heureux de pouvoir le faire. »

Témoignage d’une enseignante d’ici

Répondante et superviseur pour Alloprof depuis neuf ans mais également enseignante en science et technologie dans une école secondaire à Saguenay, Marie-Ève Pedneault, a partagé au Réveil son expérience personnelle depuis la mise en place de la plateforme.

« Ça permet vraiment de gagner du temps, d’avoir de nouvelles idées pour amener de nouvelles approches innovantes avec les élèves. On y retrouve des fiches sur différentes matières et des questions. C’est un bel ajout et un beau complément que l’on peut utiliser dans notre enseignement », précise-t-elle.