Chocolat et fleurs, toujours le combo parfait

Si la St-Valentin revient à chaque année pour attiser la romance ou seulement pour faire plaisir à un être cher, la fête ramène également ses petits favoris à donner et à recevoir : du chocolat et des fleurs. Les ventes massives que vivent les chocolateries et les fleuristes lors de cette période unique témoigne de leur popularité, qui persiste en 2025.

« Nos produits réguliers demeurent très populaires, comme les bonbonnières de chocolat avec nos petites bouchées aux saveurs différentes. Ce qui est plaisant, c’est que la boutique se transforme à toutes les fêtes. À la St-Valentin, on ressort nos chocolats en forme de cœur, à la guimauve et framboise, au caramel, puis en nouveauté la palette de chocolat Dubaï à la pistache et à la noisette », mentionne la propriétaire de la boutique Chocolaterie au cœur fondant d’Alma, Joannie Lavoie.

Mme Lavoie confie qu’il est difficile de mesurer l’achalandage en cette période unique de l’année, qui ne dure qu’une fin de semaine seulement.

« Ce n’est pas comme Noël où ça va durer deux mois, en prenant en compte les partys de bureaux, des soirées, les cadeaux d’hôtesses. Pour ce qui est de la St-Valentin cette année, le 14 arrive un vendredi donc la journée du samedi devrait être très bonne pour nous. On essaie de tenir tout de même une cinquantaine de produits spécifiquement pour cette occasion, qu’on va produire en centaine d’unités pour nos deux boutiques », ajoute-t-elle.

La Chocolaterie au cœur fondant existant depuis près de 17 ans, pour ce qui est de la succursale d’Alma, Joannie Lavoie et ses employés ont appris à être prévoyant en ce qui concerne la production de leurs produits vis-à-vis les visites qu’ils reçoivent. Les années d’expérience aident grandement dans la planification en amont d’une fête comme la St-Valentin.

« Les gens sont vraiment au rendez-vous et sont surtout plus conscients d’acheter local, de choisir des produits faits sur places et vendus sur place », laisse-t-elle savoir.

Un bouquet de roses rouges s’il-vous-plaît !

Le propriétaire de Fleuriste Jaqueline Letourneau à Jonquière, Serge Letourneau, émet que les roses rouges doivent souvent être commandées deux à trois mois d’avance pour la confection des bouquets. Il réussit tout de même à tout avoir pour le jour J, qui rassemble d’ailleurs plusieurs personnes à la boutique au même moment.

« Depuis 45 ans, ça roule toujours très bien. On ne fait même pas de publicité, les gens nous connaissent. Le prix de vente entre aussi en ligne de compte, parce qu’on ne les vend pas nécessairement plus cher en raison de la St-Valentin », assure-t-il.

Bien que la rose rouge soit prisée parmi les autres fleurs en cette période l’année, la clientèle de M. Letourneau est la plupart du temps friande d’avoir un beau bouquet bien garni de plusieurs variétés de fleurs.

« Il y a en qui veulent six roses, 12 roses, avec d’autres sortes de fleurs au travers du bouquet. Il y a aussi des clients qui se plaignaient que certaines autres boutiques vendaient seulement des roses, donc ils sont contents de venir nous voir juste pour ça », affirme-t-il.