Kénogami retrouve son épicerie communautaire

La Maison de Quartier inaugure l’Épicerie de Quartier, un service de proximité situé dans ses locaux de Kénogami, accessible à toute la population. L’organisme réaffirme son engagement avec un investissement de 125 000$.

Le nouvel investissement s’ajoute à celui de 15 000$ qui avait été octroyé pour la relance du projet, au mois de mai dernier. Le service avait toutefois failli prendre fin le 31 mars 2024, alors que le Centre L’Escale avait pris la décision de ne pas reconduire le projet.

« L’Épicerie de Quartier est bien plus qu’un simple commerce, c’est un lieu de solidarité et de soutien pour les citoyens. Nous invitons toute la population à s’y rendre pour soutenir l’achat local », mentionne d’abord le député de Jonquière, Yannick Gagnon.

Ce service, qui est entré en fonction en octobre, s’ajoute à ceux de la Maison de Quartier et comprend aussi un café et une sandwicherie. Six employés sont actuellement en poste.

« On a une section vrac, on a une section où l’on met vraiment l’accent sur des produits de base essentiel, afin de les offrir à des prix raisonnables. On a justement le café avec un menu du jour, que ce soit une soupe, une salade ou des paninis. Jusqu’à maintenant, ça va très bien, on a de très bons commentaires. On est content ! », raconte la directrice générale de la Maison de Quartier, Cyndie Gauthier.

Rappelons que la Maison de Quartier est un organisme à but non lucratif. Ce sont près de 100 employés en bénévoles qui s’impliquent auprès de cette dernière et ce, depuis 50 ans.

Des produits locaux

De nombreux produits régionaux, dont les vinaigrettes d’Alimentation Nouvelle Orléans d’Hébertville Station, la crème glacée de la Laiterie de La Baie ainsi que les pains de la Boulangerie du Royaume et Lesage peuvent être retrouvés à l’Épicerie de Quartier. Dans le contexte économique actuel qui prévaut, l’achat local prend d’autant plus d’importance, comme le signifie la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

« Dans le contexte où chaque sou est important, l’abordabilité, le développement durable, comme la réutilisation, il s’agit d’un milieu incroyable où on peut s’acheter des vêtements, un livre, prendre un café et faire notre épicerie. C’est un milieu de vie fort intéressant et mon message à la population serait d’encourager ce qu’il y a de local et qui permet à tout le monde d’avoir des prix abordables en termes d’épicerie », émet-elle.