Une institution familiale ancrée dans l’histoire depuis 2004

Le restaurant Opia, situé au 865 rue Victoria dans l’arrondissement de La Baie, fêtera en grand ses 20 années de fondation le vendredi 7 et samedi 8 février en soirée. De nombreux habitués de l’endroit pourront se régaler au goût nostalgique de repas qui feront leur retour pour l’occasion, en plus de profiter d’une ambiance conviviale agrémentée de prestations musicales.

« Une soirée table d’hôte attend la clientèle vendredi. On a ramené des belles surprises du passé qui nous sont demandées tellement souvent et que les gens ont envie de redécouvrir. Quelques nouveautés sont également en préparation. Le tout avec Jacques Dubé en musique. La grosse soirée qui se passe samedi va être vraiment festive! Le groupe La Baie Road hommage aux Beatles sera de la partie, suivi de Bagotvibes et ses rythmes reggae. Le menu à la carte et l’ardoise seront disponibles », mentionne la cheffe-propriétaire de l’Opia, Marie-Ève Dallaire.

Mme Dallaire précise que les réservations se sont comblées en moins de 18 heures pour samedi. « Tout est rempli, c’est plein à craquer ! », évoque-t-elle.

La clientèle est donc attendue pour 17h dès vendredi.

Une ascension qui se poursuit en famille

Le restaurant Opia est avant tout une affaire de famille, comme le raconte Marie-Hélène Dallaire.

« Je suis là depuis les tous débuts. Il s’agit du projet de ma sœur aînée, qui avait dans l’esprit de se partir dans la restauration et c’est ce qu’elle a fait, accompagnée de notre mère. À cette époque-là, j’étais enceinte de mon deuxième enfant, alors oui j’étais présente mais pas à 100%. Deux ans après l’ouverture, ma sœur a dû quitter la région pour Montréal, donc j’ai pris le relais. »

La principale intéressée œuvre depuis 12 ans comme cheffe cuisinière et cheffe des opérations d’Opia. Le plus gros du travail, selon elle, réside dans le fait d’apprendre à entretenir une institution comme celle-ci, tout en partageant la tâche avec les personnes qui sont le plus près d’elle que quiconque.

« On apprend à travailler en famille, c’est sûr que ce n’est pas toujours facile, mais je dois dire que ça s’est très bien passé au fil des années. On pense maintenant à la nouvelle génération qui nous accompagne, d’ailleurs ma fille travaille encore avec moi en cuisine. Ma meilleure amie est ma gérante de plancher, on est un groupe vraiment uni », évoque-t-elle.

Ils sont 15 employés en poste actuellement, à la fois à temps plein et à temps partiel.

Marie-Hélène Dallaire se dit extrêmement fière du chemin parcouru depuis 20 ans.

« On en a vécu des choses et on a en vu des gens passer en 20 ans, mais on a toujours la même passion et la même flamme qui nous anime au quotidien. Je suis encore très heureuse d’être là », s’exclame-t-elle.

Comme à la maison

Passant des plats classiques réconfortants à un service chaleureux, l’Opia a su mettre de l’avant une touche de simplicité à son offre, qui lui a permis de se distinguer des autres restaurants.

« J’ai gardé l’essence du restaurant, et c’est d’ailleurs un commentaire qui ressort beaucoup de la part de nos clients, c’est-à-dire qu’ils ont l’impression de manger en famille lorsqu’ils viennent chez nous. Je me suis constamment battue à garder cette ligne directrice, et je suis bien contente de n’avoir rien changé à ça », confie Mme Dallaire.