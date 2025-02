3000 nouveaux logements à construire d'ici 2036

Ce sont près de 2985 logements qui devront être construits d’ici 2036 sur le territoire de Saguenay. Une projection basée sur les tendances et mises en chantier des douze dernières années, rapporte Le Quotidien jeudi.

Sur les quatre premières années, ces cibles prévoient la mise en chantier de 1588 logements. Plusieurs observations ont été faites au cours des dernières années en matière d’habitation, ce que confirme la mise à jour du schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Saguenay. En 2024, on recensait plus de 49 000 habitations résidentielles à Saguenay, pour un total de 74 000 logements. Bien que la tendance demeure à la maison individuelle, les bâtiments de type jumelé ou plex gagnent du terrain. En effet, six logements sur dix sont construits sous ces formes. Le document confirme également la variation du taux d’inoccupation entre 2006 et 2024. Il est passé de 7% à 0,9%. Encore l’an passé, on a dénombré 1 456 maisons à vendre à Saguenay et 1 153 d’entre elles se sont soldées par transaction. Le marché immobilier est resté d’autant plus très actif, avec une hausse des ventes de 10% par rapport à 2023.