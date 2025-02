15 étudiants débarquent au 92,5 CKAJ

Quinze étudiants en formation continue de Mastera sont débarqués la semaine dernière dans les studios du 92,5 Ma radio d’Ici, y faisant une visite de courtoisie. Le groupe, qui fait partie d’une cohorte de 18 étudiants, suit une formation intensive de radio de quelques mois pour apprendre les bases du médium.

Le professeur en Arts et technologies des médias (ATM), Blaise Gagnon, a conçu les cours de la formation en collaboration avec le conseiller pédagogique de Mastera, Dominique Émond. Selon ce que témoigne l’étudiant Éric Dubois, M. Gagnon a eu les doléances des radios communautaires qui avaient besoin de relève en animation et en journalisme. Mastera a donc développé la formation et lance la première cohorte.

« C’est une formation d’attestation d’études collégiales (AEC) », explique la conseillère pédagogique de Mastera, Sophie Fillion. « Nous avons demandé à nos étudiants d’être en présentiel ici au Saguenay pour la première semaine de leur formation. Nous leur avons fait visiter les installations du 92,5 CKAJ pour leur montrer ce qu’était une station de radio communautaire, pour qu’ils puissent se projeter dans cet emploi-là ».

Un 100% bleuet...à Trois-Pistoles

C’est la première fois qu’on offre le contenu de formation ATM en dehors de leur sélection contingentée annuelle d’étudiants pour le DEC. L'étudiant Éric Dubois, natif d'Alma qui a ensuite évolué au Saguenay pendant bon nombre d'années, habite maintenant Trois-Pistoles depuis 2019. Il raconte sa motivation à suivre la formation. «Mes motivations à moi sont multiples. J’habite au Bas-Saint-Laurent et on a identifié dans ma communauté le projet structurant de nous donner une radio locale. Je ne sais pas si cela va fonctionner, mais je me disais que le premier pas serait de compléter cette formation».

M. Dubois est d'ailleurs toujours conseiller syndical à la CSN depuis bientôt 13 ans. Il estime qu'il lui reste une dizaine d’années avant sa retraite.

« J’espère pouvoir entamer une 3e carrière, la radio serait pour moi un bel endroit où travailler. J’aimerais chroniquer sur des sujets importants et faire bénéficier de mes compétences en vulgarisation pour permettre une meilleure compréhension des enjeux, avec bien sûr les valeurs sociales qui m’animent depuis toujours. Mon parcours professionnel n’a pas été une ligne droite. Je devais me diriger vers le journalisme radio en 1993 quand j’ai commencé ATM. Et pour de nombreuses raisons, j'ai changé de voie à plusieurs reprises avant de m’engager dans l’action communautaire et la défense des droits sociaux. Cette formation est une belle occasion de terminer cette boucle temporelle vers une passion qui n’a pas disparu. Mes expériences professionnelles et politiques m’ont toujours fait admirer le travail des médias et l’importance de son impact sur notre société ».

18 étudiants de partout

La cohorte 2025 de 18 étudiants, passionnés par le médium radiophonique, comptent donc apprendre le métier, et ils proviennent d’un peu partout. Ils ont la chance de compter sur deux profs d’expérience pour la première partie de leur formation, l’ex-journaliste de Radio-Canada Mélissa Savoie-Soulières et l’ex-cheffe d’antenne de TVA Sonia Lavoie. Les étudiants sont originaires des quatre coins du Québec, entre autres Montréal, Rimouski, Gaspésie et Québec. La formation radio est donc offerte aux 18 étudiants jusqu’à la fin du mois d’août 2025.