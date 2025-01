Six groupes intéressés

Ce sont six groupes qui ont manifesté leur intérêt de reprendre la gestion du Mont-Edouard à l’Anse-Saint-Jean.

Le maire Richard Perron a confirmé, lors de la séance du conseil de ville de lundi, avoir reçu des lettres d'intention de six groupes qui voudraient assurer la gestion de la montagne ou acheter la station de ski. Radio-Canada précise que la municipalité se donne six mois pour prendre une décision concernant l’avenir de la station. Les élus anjeannois ont d’ailleurs profité de la séance du conseil pour officialiser l’achat d’une nouvelle dameuse au coût de 275 000 $ pour le Mont-Édouard. L’achat de cet équipement a été en partie financé par le Fonds de la redevance pour les infrastructures touristiques et sportives et par la MRC du Fjord-du-Saguenay. Celle-ci contribue à la hauteur de 100 000 $.