La demande pour les croisières en hausse dans la région

De plus en plus de gens de la région optent pour des voyages vers des destinations soleil à bord de bateaux de croisières alors que l’hiver s’installe chez nous. Une tendance constatée aussi bien au Saguenay qu’au Lac-Saint-Jean.

Gino Villeneuve de l’agence de voyages Dalma parle d’une augmentation de 20 à 25 % comparativement aux saisons précédentes.

« C’est un type de voyage différent qui est en forte demande et c’est le cas ailleurs au Québec aussi. Il faut prendre un avion pour rejoindre le bateau, ce qui ajoute des frais, mais une fois à bord, on peut visiter plusieurs destinations et la nourriture est bonne. L’offre a augmenté et les prix se sont ajustés. Ce n’est pas si cher qu’on peut le penser et on est traité comme des rois. »

La demande augmente à un point tel selon lui que son équipe commence à avoir de la difficulté à réserver des places pour 2025.

« Il faut réserver longtemps à l’avance, dit-il, parce que les prix sont attirants. »

L’agence de voyages de Saint-Félicien nous a fait savoir de son côté qu’elle observe aussi une hausse de la demande pour les croisières, sans toutefois pouvoir la chiffrer.

Demandes au Saguenay

Ce type de voyage est également plus demandé au Saguenay selon l’agence Carpe Diem qui a deux succursales, une à Chicoutimi et l’autre à Arvida.

« On a une augmentation entre 15 et 20%, souligne la directrice générale Marie-Pierre Houde. Plusieurs personnes ont déjà fait beaucoup de voyages tout inclus dans des hôtels et veulent maintenant du nouveau, quelque chose de différent. Ils ne veulent plus rester au même endroit, mais plutôt se réveiller tous les matins à des endroits différents. »

L’offre de croisières s’est aussi diversifiée.

« Ce n’est plus uniquement des personnes âgées qui choisissent des croisières. Les compagnies se sont adaptées et offrent des voyages pour tous les âges, les familles et les adultes seuls. Il y a même des bateaux pour les 18 ans et plus où l’ambiance est festive. On a vraiment un large éventail. »

Mexique, République et Cuba

Malgré cela, les demandes pour partir de l’aéroport de Bagotville vers Cancún, Varadero ou la République dominicaine restent très importantes selon les agences de voyages consultées.

Et Cuba reste le choix de plusieurs voyageurs, malgré les pannes électriques à répétition vécues récemment qui s’ajoutent aux problèmes d’approvisionnement en denrées. Plusieurs hôtels disposent de génératrices, soulignent les agences de voyages et le prix des séjours sur l’île a diminué pour continuer d’attirer des touristes.

« Les forfaits qu’on vendait aux alentours de 2000$ sont rendus à 1300$ cette année, indique Gino Villeneuve. Cuba reste une destination chouchou pour ceux qui y sont déjà allés. Les plages sont magnifiques et c’est très sécuritaire. La République et le Mexique, c’est plus cher, mais la nourriture est meilleure. »