Deux dames de la région qui ont déjà assisté au concert méditatif proposé par Claudia Chabot et William C. Tremblay l’ont énormément apprécié. « C’est vraiment extraordinaire. C’est beaucoup plus qu’un simple concert », lance même Marie-Hélène Côté.

Cette dernière a participé cette année et s’est dite très satisfaite.

« Il y a une intention et une portée dans la vibration à travers ce qui est exprimé par la voix et la musique, témoigne-t-elle. Ça vient faire vibrer nos cellules dans une autre profondeur. C’est aussi comme si ça ouvrait la porte à une espèce de voyage totalement inconscient dans lequel on se laisse transporter et aussi transformer. Ça nous amène dans des zones de nous complètement différentes, auxquels on n’aurait pas nécessairement accès autrement. »

Lors de cette représentation en extérieur, le concert était enrichi de visuel et très travaillé au niveau des éclairages, avec l’aide de la nature.

« Il y avait de la pluie. Les énergies et les éléments ambiants s’entremêlaient pour nous faire vivre une expérience complètement enveloppante. Je recommande ce concert pour décrocher de son quotidien et se recentrer sur soi-même. Pour connecter avec une partie de soi encore plus profonde. »

Isabelle Larouche, qui se décrit comme une véritable groupie du duo saguenéen, a quant à elle assisté à trois de ses concerts.

Duo musical unique

« Dès le premier, j’ai été ravi de découvrir un duo musical tout à fait unique qui gagne à être reconnu. Quand j’étais entré dans la salle, l’atmosphère était déjà apaisante avec les lumières tamisées et des bougies qui créaient un environnement propice à la détente. Leur approche unique de la musique méditative invite les participants à un voyage intérieur profond. C’est une expérience qui ne laisse pas indifférente. »

Isabelle Larouche vante également les mérites des deux chanteurs.

« Avec sa voix douce, mélodieuse et aérienne, Claudia sait capter l’attention et plonger les participants dans un état de relaxation. Ces chants inspirés résonnent comme des mantras permettant de se connecter à sa propre spiritualité. William, avec sa belle voix juste et suave, m’a aussi tout de suite séduite. Les deux ont une interaction et une complicité remarquables. Et une belle capacité à improviser. »

La mélomane ajoute avoir vécu une expérience unique, un voyage intérieur où la musique devient un moyen d’exploration spirituelle et de connexion avec soi-même.

« Ils nous offrent un espace de calme et de sérénité où la musique permet un état de relaxation profonde. Chaque note nous résonne dans le corps et de libérer des tensions accumulées. Ça favorise également la connexion collective. L’énergie qui émane du groupe crée un sentiment d’unité qui renforce le lien entre les individus. Ça nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de paix intérieure. »

