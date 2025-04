Le SPS demande l'aide de la population pour retrouver la jeune de 17 ans

Le Service de police de Saguenay (SPS) demande l’aide de la population afin de retrouver Lindsay “Lee” L’Heureux, de Saguenay. Ses amis et sa famille sont avisés et un avis de recherche a été partagé sur les réseaux sociaux.

Selon les plus récentes informations, Lindsay a quitté le domicile familial le 28 mars dernier, tôt en matinée. Elle a supprimé le contenu de son ordinateur et a possiblement quitté en autobus vers Montréal. Son téléphone demeure fermé depuis son départ. Elle a les yeux bleus et les cheveux blonds, mesure 1m60 et pèse 58 kg. Sa description vestimentaire reste inconnue pour le moment. L’enquête est toujours en cours. Le SPS demande de le contacter au 418-699-6000 si jamais vous détenez de l’information sur cette jeune.