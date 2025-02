Un appui financier de 632 000$ pour hausser sa productivité

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, au nom de la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette, ainsi qu’Investissement Québec confirment des investissements de 632 000$ dans l’entreprise jonquiéroise Engrenage Filetech.

« Pour rester solides face à la concurrence, les entreprises manufacturières doivent investir et innover davantage pour se démarquer. Les dirigeants d’Engrenage Filetech l’ont bien compris! Une usine moderne, avec des équipements plus performants, va permettre à cette entreprise de chez nous d’être encore plus efficace afin de répondre à la demande grandissante pour la production de pièces en série », mentionne le député de Jonquière, Yannick Gagnon.

Grâce à cet appui, l’entreprise régionale spécialisée dans la fabrication d’engrenages de haute précision a notamment pu acquérir de nouveaux équipements plus performants, soit un pont roulant et une tour à commande numérique, qui vont l’aider à augmenter sa capacité de production.

« Les entreprises qui, comme Engrenage Filetech, ont une vision d’avenir et mettent sur pied des projets de modernisation et de croissance contribuent à la vitalité économique de nos régions. Ce financement de 632 000 $ lui a donné les coudées franches pour automatiser certains processus et demeurer productive malgré une rareté de main-d’œuvre dans le domaine. Nous sommes bien fiers de l’accompagner dans cette étape importante de son développement », souligne la ministre Fréchette.

À savoir que l’intervention est composée de deux prêts totalisant 500 000$, issus de fonds propres d’Investissement Québec, et d’un prêt de 132 000$ octroyé par l’entremise du programme ESSOR.

Les sommes consenties à Engrenage Filetech s’inscrivent dans la mission du gouvernement du Québec, qui vise entre autres à soutenir la croissance durable de l’économie québécoise. Les retombées financières à venir permettront au gouvernement d’investir dans les services destinés à la population, notamment en santé et en éducation.