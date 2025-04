La jeune Lindsay "Lee" L'Heureux a été retrouvée

Le Service de police de Saguenay (SPS) avise que la jeune Lindsay “Lee” L’Heureux, qui était portée disparue depuis le 28 mars dernier, a été retrouvée. Le SPS se limite à dire que l’adolescente est saine et sauve et en sécurité, sans élaborer davantage, puisqu’il s’agit d’une mineure.

Par ailleurs, la porte-parole policière Tanya Lapointe souligne que 500 personnes ont bravé les conditions climatiques jeudi soir, pour assister à la pièce de théâtre “Impact”, au Théâtre du palais municipal de La Baie. La porte-parole remercie donc la population d’avoir répondu ainsi à l’invitation. Rappelons que la pièce met en scène un après-bal de finissants et un accident mortel lourd de conséquences.

Mentionnons par ailleurs que les policiers de Saguenay ont été appelés à intervenir jeudi après-midi à la Caisse populaire Arvida-Kénogami, située au Carré Davis. Avare de commentaires dans le but de ne pas nuire à l’enquête, le Service de police de Saguenay (SPS) a simplement précisé qu’Il ne s’agissait pas d’un hold-up, mais bel et bien d’une personne qui a été surprise dans une situation particulière, sans élaborer davantage. Des sources proches du dossier mentionnent qu’il pourrait s’agir d’une tentative de fraude, sans toutefois donner plus de détails.