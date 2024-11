Des concerts méditatifs pour retrouver sa paix intérieure

Un duo de compositeurs-interprètes de Saguenay offrira bientôt un nouveau concert méditatif à Chicoutimi. Il s’agit d’une expérience sonore en groupe pour se rapprocher de soi qui est de plus en plus populaire selon Claudia Chabot et William C. Tremblay.

Les deux enseignants en méditation, qui sont également musiciens, proposent un voyage sonore.

Leurs compositions s’inspirent de différentes influences, comme le folk, les chants mantras et la musique du monde. Ils s’accompagnent à la guitare ou au ukulélé, parfois de percussions.

Par moment, leur musique est plus imagée, par des ambiances et des sonorités pouvant s’inspirer des musiques cinématographiques. Mais il n'y a pas de parole, juste des chants.

« On veut amener les gens à relaxer, souligne Claudia Chabot, parce que ce n’est pas facile avec le rythme de vie actuel qui est effréné. On les amène dans leur imaginaire, dans leur bulle pour vivre une expérience complète. On les invite à s’asseoir sur un coussin ou des chaises et écouter durant environ une heure 30. »

William C. Tremblay, qui est aussi ostéopathe, ajoute que la population a encore plus besoin qu’avant de soins de santé alternatifs.

Créer une belle énergie

« Je suis dans le système et c’est complémentaire, dit-il. Les gens ont besoin de se déposer. Des concerts méditatifs, c’est nouveau, mais ça gagne en popularité de plus en plus. Ce qui est le fun, c’est que chacun le fait à sa manière. Notre but, c’est d’en faire un beau moment de rencontre, de partage de musique. Créer une belle énergie. »

Le prochain concert des deux passionnés de musique et de méditation sera leur 7e. Claudia Chabot précise qu’ils se sont notamment déjà produits à Chicoutimi, Jonquière, Alma et Roberval, sans compter un festival de danse près de Victoriaville.

« On a même présenté notre spectacle dans des studios de yoga et des yourtes, mentionne l’artiste. Il a vraiment un engouement. Il y a de plus de plus d’offres pour ce type de concert. Je pense qu’au départ, la musique est universelle. Les gens ont besoin aussi de moments pour relaxer. Ce qu'on propose, c'est un concert intime avec des moments de qualité, très veillant dans son approche. »

Selon Claudia Chabot, qui enseigne également le yoga, aussi bien des hommes que des femmes ont déjà assisté à cette expérience musicale et en sont sortis ravis.

Décrocher du quotidien

« C’est accessible pour tout le monde, peu importe l’âge. Ils viennent souvent en couple et d’univers bien différents. Ce sont des gens qui s’intéressent à la santé et au mieux-être, qui aiment la musique. Beaucoup découvrent la méditation. Les commentaires sont très positifs. Ça les fait vraiment décrocher de leur quotidien! »

Claudia Chabot et William C. Tremblay présenteront leur concert méditatif le 15 novembre prochain à 19 h 30 au 138 rue Price Ouest. Une contribution de 20$ par personne est demandée et les places sont limitées à une cinquantaine de personnes.

Il est possible de réserver une place par virement Interac au courriel : [email protected].

Pour en savoir davantage:

https://www.lereveil.com/actualites/624707/-cest-vraiment-extraordinaire-cest-beaucoup-plus-quun-simple-concert