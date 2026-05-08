Le syndicat de Kénogami dément la fermeture définitive de l’usine

Depuis le 27 avril dernier, les travailleurs de l’usine de pâtes et papiers de Kénogami, appartenant à Domtar, vivent un 2e chômage forcé depuis le début de l’année. Ces interruptions de travail poussent certains à se questionner sur la situation actuelle de la compagnie.

Pour l’usine d’Alma, certaines sources proches du dossier soulignent qu’un arrêt indéterminé aurait lieu dans les prochaines semaines. Toutefois, c’est bien à Kénogami où certains prétendent que la situation est la plus critique. Selon une source, l’usine ne redémarrerait pas lundi et fermerait ses portes, alors qu'on mettrait en vente ses équipements dès la semaine prochaine.

Une information à prendre toutefois avec des pincettes, selon le président syndical CSN Gilles Vaillancourt. Ce dernier affirme plutôt au 92,5 que les opérations reprennent lundi 11 mai, tel que prévu. Un communiqué a d'ailleurs été transmis aux travailleurs indiquant que les récentes rumeurs ne sont pas fondées. Le président dénonce aussi le fait que les rumeurs n'ont rien pour rassurer le moral des troupes.