La Course de nuits des Harfangs aura lieu ce soir

La Course de nuits des Harfangs de la Fondation de l’École secondaire des Bâtisseurs se tient aujourd’hui, le 8 mai, à compter de 18 h, et se poursuivra jusqu’à 1 h du matin.

L’événement, placé sous la présidence d’honneur de Yannick Gagnon, député de Jonquière, vise à amasser des fonds afin de soutenir les jeunes en difficulté de la communauté.

Une centaine de jeunes prendront part à cette initiative en parcourant une boucle d’un kilomètre, qu’ils tenteront de compléter le plus de fois possible, jusqu’à un maximum de 15 kilomètres. Parents, sportifs et citoyens sont également invités à se joindre aux coureurs afin de maximiser la collecte de fonds et de démontrer leur appui à la cause.

Lors de la dernière édition, la Course de nuits des Harfangs avait permis d’amasser près de 5 000 $. Cette année, grâce à une participation élargie au grand public, la Fondation de l’École secondaire des Bâtisseurs nourrit l’ambition de doubler ce montant et d’atteindre un objectif de 10 000 $.