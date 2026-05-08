Y a-t-il situation de crise au Patro de Jonquière?

Que se passe-t-il au sein du Patro de Jonquière, alors qu’en l’espace de quelques mois sont survenues quelques situations qui ont soulevé de multiples interrogations au sein d’administrateurs et aussi au sein d’organismes qui veillent, par leurs dons, à la pérennité de l’institution.

Des premières informations dignes de foi sont d’abord parvenues à la salle des nouvelles du 92,5 Ma radio d’Ici, comme quoi des dons d’organismes, habituellement acheminés dans les coffres de la Fondation René-Bertrand (œuvre philanthropique du Patro) n’y auraient pas abouti, étant cette fois-ci gérés autrement par la direction de l’établissement.

Congédiement

Autre élément: Sylvie Fortin, qui, jusqu’à tout récemment, œuvrait comme adjointe à la direction, pilier du Patro, a été congédiée., après 44 ans de services. D’autres sources mentionnent au 92,5 CKAJ que suivant ce licenciement, un administrateur du CA de la Fondation, Rolland Simard, a demandé il y a environ deux mois, en compagnie des autres membres, d’obtenir une rencontre d’urgence avec la direction du Patro et son conseil d’administration. Il voulait obtenir des explications précises sur la gestion des dons dans la dernière année, ainsi qu’à propos du congédiement de Mme Fortin.

M. Simard a insisté pour que cette rencontre se tienne avant son départ pour des vacances, désirant partir le cœur net. La rencontre n’a pas eu lieu avant ses vacances, mais plutôt tenue pendant son absence, sans qu’on en l’ait informé. Apprenant le tout, l’administrateur de la Fondation (qui a été membre du CA pendant près de 20 ans, dont cinq à titre de président) a claqué la porte et décidé de démissionner.

Inquiétudes d’organismes

Des représentants de donateurs et d’organismes qui contribuent à soutenir le Patro, ont appris les tensions, et ont confié au 92,5 être inquiets de la tournure des événements, se demandant aussi ce qu’il advient des dons versés dans les derniers temps. Ils se posent aussi la question à savoir s’il est vrai qu’il y a eu changement dans la gestion des dons et, si oui, qui a pris cette décision et pourquoi?

Questions

Afin de faire la lumière sur ce qui semble être une situation particulière à plusieurs volets, le 92,5 Ma radio d’Ici, a tenté de parler d’abord avec le président de la Fondation René-Bertrand, Patrick Dubé. Ce dernier a poliment refusé de commenter le tout, tout en nous invitant à communiquer directement avec la direction générale du Patro « pour toute question liée à la situation actuelle », a-t-il mentionné en ces termes.

Le 92,5 a aussi tendu une perche auprès d’autres administrateurs du CA de la Fondation René-Bertrand, qui ont aussi refusé de commenter, de même que Rolland Simard et Sylvie Fortin. Par contre, par personne interposée, nous apprenons que ce congédiement de Mme Fortin fait actuellement l’objet d’un dossier aux Normes du travail, et qu’une ou des mise(s) en demeure auraient aussi été signifiées à la principale intéressée. Toujours selon nos informations, ce congédiement résulterait du refus de l’ex-adjointe d’accepter une offre qui lui aurait été faite par la direction du Patro.

Réactions du CA du Patro

Finalement, le 92,5 a fait part de ses interrogations en s’entretenant avec la porte-parole du Conseil d’administration du Patro, Mme Stéphanie Fortin, nous précisant qu’il était impossible de nous entretenir directement avec le président, M. Martin Dubois. Elle ajoute qu’elle est celle qui habituellement s’occupe des communications, elle nous a plutôt demandé de transmettre nos questions par écrit et que le président Dubois « fera une déclaration dans les minutes qui suivront ». Nous attendons donc un retour en ce sens.