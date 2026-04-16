Baseball Saguenay amorce sa saison avec une hausse marquée des inscriptions 

Baseball Saguenay entame sa saison 2026 sur une note positive, alors que l’organisation observe une hausse notable du nombre d’inscriptions, particulièrement chez les plus jeunes. Malgré la fin officielle de la période d’inscription en mars, les nouveaux joueurs continuent de s’ajouter au bassin.

« Notre période d’inscriptions a eu lieu en mars, mais on continue de prendre des inscriptions même si elle est terminée », explique le directeur général Jean Gagnon.

Les activités ont déjà débuté, avec des camps d’évaluation lancés le 6 avril. La formation des équipes suivra au début mai, avec un repêchage prévu les 2 et 3 mai pour la classe A, puis la fin de semaine suivante pour la classe B.

Forte croissance chez les 4 à 7 ans

Après quelques années plus difficiles, la catégorie des 4 à 7 ans connaît un regain important. Le nombre de jeunes inscrits dans cette tranche d’âge est passé de 144 l’an dernier à 175 cette année, et ce, avant même le début officiel de la saison.

Une nouveauté importante attend ces jeunes joueurs. Ils pourront pratiquer tout l’été au Stade Richard-Desmeules.

« Ils vont pouvoir profiter du stade complètement neuf, ça va être une belle expérience pour eux. L’objectif, c’est de leur faire vivre un bon moment et de les accrocher au sport. »

Chez les catégories plus âgées, l’engouement est également au rendez-vous. Baseball Saguenay compte actuellement environ 720 joueurs, une légère hausse par rapport à l’an dernier.

L’organisation élargit aussi son territoire en accueillant de nouvelles municipalités.

« On va accueillir dans la ligue les villes de Saint-Ambroise et de Saint-Charles-de-Bourget. Le baseball se relance dans plusieurs plus petites municipalités, et on veut les aider à se développer », indique le directeur général.

Des changements pour mieux encadrer et équilibrer

Quatre ans après la fusion de ses composantes, Baseball Saguenay poursuit son développement en misant sur l’écoute des parents. Un sondage réalisé à la fin de la dernière saison a permis d’identifier des pistes d’amélioration.

« Les parents souhaitaient voir un meilleur encadrement. On a donc mis en place des sous-comités pour mieux soutenir les entraîneurs et les arbitres. »

Autre nouveauté majeure, l’introduction d’un repêchage pour la formation des équipes de classe A.

« Avant, les bassins de joueurs variaient beaucoup d’un secteur à l’autre. Là, tous les joueurs de calibre A seront regroupés, ce qui va permettre de mieux équilibrer les équipes. »

La classe B conservera toutefois une structure locale, où les équipes seront formées par secteur.