Le Camp de jour sportif JBSG toujours aussi populaire 

Le camp de jour sportif JBSG sera de retour cet été au Saguenay et au Lac-Saint-Jean pour une quatrième édition. Mis sur pied par l’ancien joueur des Voyageurs de Jonquière, Jean-Benoît Simard-Gagnon, le camp poursuivra avec une formule similaire aux années précédentes, axée sur le multisport et l’inclusion.

« On revient dans une formule similaire aux dernières années. Une formule de camp de jour axé autour du multisports, très inclusif et qui s’adresse à tous les jeunes, peu importe leur niveau dans les sports proposés », explique Jean-Benoît.

À Saguenay, le camp se déroulera sur une période de six semaines, du 29 juin au 21 août. La programmation comprendra deux semaines de dek hockey, trois semaines de baseball et une semaine consacrée à diverses activités multisports. Chaque semaine pourra accueillir environ 40 jeunes, et les inscriptions sont déjà presque complètes.

« Il n’y a que deux semaines qu’il reste quelques places, mais ça risque de partir vite. C’est vraiment un beau succès », souligne l’organisateur.

Lac-Saint-Jean

Du côté de Dolbeau-Mistassini, le camp sera de retour pour une deuxième année consécutive, mais sous une formule réduite d’une semaine, du 17 au 21 août. Cette décision s’explique notamment par un manque de personnel.

« Contrairement à l’an dernier, on sera là seulement une semaine plutôt que deux. C’est seulement en raison d’un manque de personnel qu’on a dû retirer une semaine, malheureusement. Et c’est pour cette raison aussi qu’on n’aura pas de semaine de camp proposé à Alma cet été. »

Malgré cette réduction, il affirme vouloir poursuivre le développement de l’offre dans la région du Lac-Saint-Jean.

« Je continue de travailler afin de développer l’offre au Lac-Saint-Jean, j’aimerais avoir plus de semaines dans les prochaines années dans ce secteur. »

À Dolbeau-Mistassini, les jeunes auront l’occasion de pratiquer le baseball et le dek hockey. Les inscriptions y sont toujours en cours, mais devraient être complétées avant le début des activités.

Inclusion

Au-delà de l’aspect récréatif, le camp vise avant tout à encourager la pratique sportive chez les jeunes à travers la diversité des disciplines.

« Ma mission est de développer le sport chez les jeunes en touchant à plein de sports. Je veux qu’ils bougent en découvrant plein d’activités. En faisant plusieurs sports comme ça, ça permet aux jeunes de développer des habiletés dans différents sports qui leur seront utiles partout. »

Les informations et les inscriptions sont disponibles sur la page Facebook de Gestion JBSG Inc.