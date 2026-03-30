Une première édition pour le Festival du sport et du loisir

C’est du 21 au 23 août prochain que se déroulera, au Parc de la Rivière-aux-Sables à Jonquière, la toute première édition du Festival du sport et du loisir. L’événement est rendu possible grâce à un soutien financier de 5000$ octroyé par la Ville de Saguenay.

L’annonce a été effectuée à la salle du Côté-Cour dans l’arrondissement jonquiérois, lundi, en compagnie du député de Jonquière, Yannick Gagnon, du conseiller municipal Carl Dufour et des trois promoteurs du festival, Olivier-Samuel Doré, David Duguay et Jean Ménard. L’événement peut être vu comme une version améliorée du Salon du sport pour tous, qui s’est tenu à la Zone portuaire de Chicoutimi pour une deuxième fois en 2025. L’arrivée de M. Ménard au sein de l’organisation a permis à l’équipe de repartir de zéro.

« On a tous discuté après le salon, puis je leur ai exposé les commentaires que j’avais reçu de la part des exposants et des visiteurs. J’ai ensuite décidé d’embarquer dans l’organisation, tout en leur proposant d’aller vers une nouvelle formule pour l’événement. On voulait y accrocher un volet loisir, parce que beaucoup de gens pensaient que le salon était réservé aux joueurs élites ou aux professionnels. La visée était totalement l’inverse, donc on veut avant tout initier les jeunes et les moins jeunes à différents sports, connus ou peu connus et on veut leur faire découvrir diverses facettes et aspects entourant la pratique sportive, que ce soit au niveau des vêtements, des équipements, des blessures, de l'alimentation ou de l'organisation d'évènements sportifs », mentionne-t-il.

Le festival se décline en trois volets, soit celui des exposants, des démonstrateurs et des activités. Les promoteurs espèrent pouvoir accueillir 70 kiosques sur le site.

« On aimerait attirer les clubs de curling, de soccer, afin qu’ils puissent permettre aux jeunes présents d’essayer les sports. Dans le chapiteau qui sera aménagé, on a annexé un volet d’essais et de divertissement, par la mise en place d’un tournoi de cornhole ainsi qu’une soirée de danse en ligne country. On veut également amener des jeux gonflables dans le coin pour les enfants. On souhaite un achalandage naturel, mais on désire aussi que les gens restent et prennent du bon temps », souligne Jean Ménard.

Ce dernier explique la logistique derrière l’aménagement du site pour la tenue de l’événement, considérant que des travaux paralysent actuellement une partie du Parc de la Rivière-aux-Sables.

« On a monté des plans et on va pouvoir accueillir près de 73 exposants, sans utiliser la passerelle et l’autre côté du secteur. Il s’agit d’un nouveau départ pour le Parc de la Rivière-aux-Sables, qui se défait de Halles qui étaient peut-être désuètes et d’un pavillon qui était désuet. On veut faire partie de la vague entourant ce nouveau départ. L’électricité a toutefois été un petit défi pour nous, mais considérant que le Festival Bateaux-Dragons de Saguenay a fait le choix de tenir son événement à cet emplacement, la Ville de Saguenay a fait des démarches pour augmenter le courant à cet endroit. »

L’événement est 100% gratuit et accessible à tous. Les organismes sportifs de la région intéressés à y prendre part peuvent s’inscrire dès maintenant en se rendant au www.festivaldusport.ca.