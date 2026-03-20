Myriam Bouchard, préparatrice mentale chez les Inuk

Lorsqu’un athlète pratique un sport de haut niveau, il doit être au meilleur de ses capacités. Pour parvenir à performer et à atteindre les plus hauts sommets, il fera souvent appel à des entraîneurs ou à des chefs spécialisés afin de transformer son corps en véritable arme de guerre. Mais parfois, on peut avoir tendance à oublier l’un des éléments les plus importants : la santé de l’esprit. Afin de ramener l’équilibre et d’offrir à un individu les conditions maximales pour réussir, des entités telles que des équipes professionnelles et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) font alors appel aux services d’une préparatrice mentale, qui voue sa carrière au bien-être des athlètes.

« Je le compare beaucoup à la préparation physique. Au même titre qu’on peut développer la force musculaire ou l’endurance cardiovasculaire, le mental repose sur le même principe. On peut améliorer la confiance en soi, la gestion du stress, des émotions, des distractions et bien d’autres aspects. L’ensemble de ces éléments se travaille dans le but d’aider un individu à bien performer et à se sentir mieux. »

Myriam Bouchard est, depuis 2024, la préparatrice mentale des Inuk de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Son passé d’athlète en motocross et en volleyball est ce qui l’a incitée à s’intéresser davantage à la psychologie sportive et à sa valeur.

À l’université, celle-ci a complété un baccalauréat en kinésiologie ainsi qu’une maîtrise en sciences cliniques et biomédicales, où elle s’est spécialisée en préparation mentale.

« Au quotidien, mon travail est vraiment de les accompagner. Je suis un outil qui est à leur disposition lorsqu’ils en ressentent le besoin. Je fais des rencontres individuelles avec des athlètes et j’assiste à tous les matchs locaux, autant au hockey qu’au volleyball. J’organise également des activités de groupe et différents ateliers, que ce soit pour la cohésion d’équipe, pour parler de la force mentale ou encore pour discuter de nos besoins », explique-t-elle.

Les techniques utilisées peuvent alors varier d’une situation à l’autre. Pour Mme Bouchard, il s’agit d’une tâche importante qu’elle aime profondément accomplir. L’essentiel demeure de trouver ce qui convient le mieux à chacun des étudiants-athlètes qu’elle accompagne.

« Le plus important pour moi, c’est de m’assurer que les étudiants soient satisfaits d’eux, peu importe l’événement qu’ils vont vivre. L’important, c’est qu’ils réussissent et qu’ils voient du positif dans ce qu’ils font. J’adore les accompagner dans leur cheminement. […] C’est de voir qu’ils sont organisés, qu’ils sont motivés, et tout cela demande du temps. »

La préparation mentale peut jouer un rôle clé dans l’atteinte de ses objectifs, que ce soit sur le terrain ou sur les bancs d’école.

« Ils évoluent dans un contexte assez exigeant. Ils doivent réussir à l’école, veulent performer dans leur discipline et doivent aussi composer avec l’arrivée ou la présence du marché du travail. C’est donc une réalité très chargée, et mon objectif est de les aider sur toutes les facettes afin de leur permettre de se développer de la meilleure façon », ajoute Mme Bouchard.

Il y a quelques jours, l’équipe de hockey masculin division 2 de l’UCAQ a disputé sa demi-finale face au Concordia University Hockey Club. Myriam Bouchard continuera de les accompagner jusqu’à la toute fin du parcours et tenter de remporter la coupe pour une troisième année consécutive.