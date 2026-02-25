SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 25 février 2026

Saguenéens de Chicoutimi

Jean-Marc Richard fera son entrée au Temple de la renommée de la LHJMQ

Émile Boudreau
Le 25 février 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’ancien défenseur étoile des Saguenéens de Chicoutimi, JeanMarc Richard, sera intronisé au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) le 16 septembre prochain à Québec, rapporte RadioCanada.

Jean-Marc Richard a évolué pendant quatre saisons complètes avec les Saguenéens, de 1983 à 1987. Au fil de son passage dans l’équipe Chicoutimi, il a laissé une empreinte indélébile en accumulant 301 points en 268 matchs, un exploit qui fait de lui l’un des cinq seuls défenseurs de l’histoire de la LHJMQ à franchir le cap des 300 points en carrière.

Ses deux dernières saisons demeurent particulièrement marquantes : il y a récolté 111 points, puis 105 points. En séries éliminatoires de 1987, il a poursuivi sur sa lancée avec 31 points en 18 matchs, aidant les Saguenéens à atteindre la finale. L’équipe s’était toutefois inclinée contre les Chevaliers de Longueuil. Cette même année, Richard avait été nommé défenseur de l’année dans la LHJMQ.

Malgré ces performances, JeanMarc Richard n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey. Il a tout de même disputé cinq matchs avec les Nordiques de Québec avant de poursuivre une longue carrière dans la Ligue américaine de hockey, la Ligue internationale de hockey, puis pendant cinq saisons en Allemagne et en Italie. Il a terminé son parcours en évoluant durant quatre ans dans la Ligue nordaméricaine de hockey (LNAH).

Chez les Saguenéens, la nouvelle de son intronisation a été accueillie avec enthousiasme. Serge Proulx, directeur des opérations de l’équipe, a salué l’honneur réservé à l’ancien défenseur, soulignant qu’il s’agit d’un autre joueur des Saguenéens qui passe à l’histoire.

JeanMarc Richard rejoindra ainsi le groupe grandissant des joueurs des Saguenéens déjà intronisés au Temple de la LHJMQ, dont Sylvain Locas, Patrick Émond, Guy Carbonneau, Pierre Sévigny, Marc Fortier, Gilbert Delorme, Félix Potvin, Marc Denis, Mathieu Benoit et Stéphane Richer.

Océane Lavertu portera le drapeau du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Publié à 15h00

Océane Lavertu portera le drapeau du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le Regroupement loisirs et sports – Saguenay–Lac-Saint-Jean a annoncé que la patineuse de vitesse Océane Lavertu agira comme porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture de la 60e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra du 27 février au 7 mars à Blainville. Membre du Club de patinage de vitesse Les Comètes de Chicoutimi, la jeune athlète ...

Valérie Maltais fait honneur à sa région
Publié le 23 février 2026

Valérie Maltais fait honneur à sa région

Les jeux olympiques de Milan-Cortina passeront à l’histoire comme étant ceux ayant permis à l’athlète saguenéenne Valérie Maltais de remporter trois médailles, la faisant devenir l’athlète de la région la plus décorée des jeux, à égalité avec le patineur Marc Gagnon. La baieriveraine a également conclu ces jeux en étant la porte-drapeau du Canada ...

Maxim Massé donne la victoire aux Sags à la toute fin
Publié le 23 février 2026

Maxim Massé donne la victoire aux Sags à la toute fin

Le deuxième du match de Maxim Massé, marqué avec 6,3 secondes à la troisième période, a permis aux Saguenéens de couronner une semaine parfaite à domicile avec une victoire de 4 à 3 sur les Cataractes de Shawinigan. Liam Lefebvre continue sur sa bonne séquence en ouvrant la marque en avantage numérique et ainsi trouver le fond du filet dans un ...

