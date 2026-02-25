SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 25 février 2026

Temps de lecture : 1 min 22 s

Rencontre avec Domtar

Luc Thériault sous-entend une restriction sur la vente d’électricité

Le 25 février 2026 — Modifié à 08 h 30 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le président du syndicat CSN de l’usine Domtar de Kénogami, Gilles Vaillancourt, ressort avec peu de réponses de sa rencontre avec le président canadien de Domtar, Luc Thériault.

Mais un élément d’importance transparaît selon M. Vaillancourt. Il lui apparaît maintenant évident que Domtar ne peut vendre comme elle veut l’électricité qu’elle a en main. C’est du moins l’impression qu’il a eue au terme de sa rencontre avec le patron canadien mardi en avant-midi. Tout cela en raison de la mobilisation récemment manifestée, selon lui.

« C’est ce que madame Fréchette m’a dit quand j’ai réussi à lui parler la semaine passée. Il n’y aurait pas de vente d’électricité puis visiblement avec la visite de monsieur Thériault ça s’enligne dans ce sens-là. Ils n’ont pas eu le OK pour vendre l’électricité, sinon, ils nous auraient fermé sans rien demander d’autre. », a-t-il déclaré.

Démenti de Luc Thériault

La rencontre a permis aussi de faire le point sur le marché des commandes qui entrent et les obstacles rencontrés. Même si Luc Thériault a formellement démenti la fermeture de l’usine Kénogami en septembre, le président a tout de même prévenu les exécutifs syndicaux que sur les trois usines au pays, la fermeture d’une d’entre elles est imminente.

Un scénario d’optimisme est toutefois possible, selon Gilles Vaillancourt. En ne pouvant pas faire ce qu’il veut de l’électricité disponible, Domtar n’a pas le choix d’élaborer des solutions de rechange pour l’usine kénogamienne.

« Le plan de match, pour tout de suite, c’est de continuer à faire du papier et en parallèle il faut regarder un plan de transition pour l’usine de Kénogami. Ils sont ouverts à la transition vers un autre type d’usine pour conserver les emplois qui sont reliés aux barrages. Je suis content de savoir qu’il y a une ouverture du côté de la compagnie pour envisager d’autres opportunités d’affaires. », a affirmé le syndicaliste.

Mentionnons qu'après sa rencontre avec les travailleurs, Luc Thériault rencontrait ensuite le maire de Saguenay, Luc Boivin, à l'hôtel de ville sur la rue Racine.

