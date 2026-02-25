Élection de la nouvelle député de Chicoutimi: Luc Boivin satisfait

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, se dit satisfait de l’arrivée de la vice-rectrice de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Marie-Karlynn Laflamme, comme nouvelle députée dans Chicoutimi pour le Parti québécois (PQ).

C’est ce qu’il a laissé savoir à Radio-Canada au terme de l’élection partielle, qui s’est conclue lundi soir. Il mentionne n’avoir aucun doute sur les capacités de Marie-Karlynn Laflamme à être une excellente députée. Il croit également que les dossiers de la nouvelle élue pourront trouver leur chemin jusqu’aux ministres. M. Boivin se réjouit surtout du fait que la circonscription de Chicoutimi puisse avoir une voix à l’Assemblée nationale, celle qui est demeurée inaudible depuis la démission d’Andrée Laforest au mois de septembre dernier.

Parallèlement, la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-le Fjord, Sandra Rossignol, compte sur la nouvelle députée pour faire avancer plusieurs dossiers qui touchent la région, comme la construction du bloc opératoire de Chicoutimi, la réalisation du Centre d’innovation en aluminium et la question des droits énergétiques de Domtar.