Une saison exigeante pour les Élites de Jonquière dans une division relevée

Après 32 matchs disputés sur un calendrier de 42 rencontres, les Élites de Jonquière occupent le 13e rang du classement général de la ligue M18 AAA, sur un total de 15 équipes. Une position qui ressemble beaucoup à celle de la saison dernière, malgré l’espoir, en début d’année, de voir une formation plus aguerrie livrer de meilleurs résultats.

Pour l’entraîneur-chef Mathieu Duchesne, le classement ne raconte toutefois pas toute l’histoire. Évoluant dans l’une des divisions les plus relevées du circuit, les Élites font face à une opposition redoutable soir après soir.

« On n’a pas une mauvaise équipe, mais on joue dans une division très forte. Quatre équipes de notre division sont dans le top de la ligue, donc ça rend les choses plus difficiles pour nous en ce qui concerne les résultats », explique-t-il.

Si la première portion de la saison a été plus ardue avant la pause des Fêtes, le portrait s’est quelque peu éclairci depuis. Jonquière a notamment signé des victoires convaincantes contre des formations du haut du classement.

« Avant les Fêtes, c’était plus difficile sur certains aspects, mais on a une belle évolution. Après les Fêtes, on a eu de grosses victoires contre des équipes du sommet du classement, donc on prouve qu’on est capable de compétitionner contre n’importe qui dans la ligue. »

Émotions

Cette saison demeure toutefois marquée par l’irrégularité. Les Élites alternent entre de très bonnes performances et des sorties plus laborieuses, une situation que l’entraîneur attribue en partie au caractère de son groupe.

« On a beaucoup de hauts et beaucoup de bas. On a une équipe très émotive, qui se laisse emporter dans les hauts et dans les bas. On espérait avoir une équipe plus neutre, qui gère mieux ses émotions lors des matchs, mais on travaille là-dessus. »

Au-delà des victoires et des défaites, le personnel d’entraîneurs garde le cap sur la mission première de la ligue, le développement des joueurs. À ce chapitre, Mathieu Duchesne se dit encouragé.

« On est dans une ligue de développement, et c’est là-dessus qu’on axe, au-delà des résultats. Jusqu’à maintenant, je trouve que la progression va bien cette saison, on a une belle évolution. »

Sur la glace, les Élites peuvent s’appuyer sur certaines forces bien établies. La vitesse de l’équipe figure parmi les éléments distinctifs, tout comme la capacité de jouer efficacement des deux côtés de la patinoire.

Des ajustements demeurent toutefois nécessaires d’ici la fin du calendrier. La constance, autant d’un match à l’autre qu’à l’intérieur des rencontres, fait partie des priorités, tout comme la gestion du jeu dans les moments clés.

« On doit améliorer la gestion de nos parties, être capable de fermer le jeu quand c’est nécessaire ou de pousser au bon moment pour marquer un but. »