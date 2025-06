Jonquière accueillera les meilleurs pagayeurs du pays pour les Championnats canadiens de canoë-kayak d’eau vive 

Le Saguenay s’apprête à accueillir les Championnats canadiens de canoë-kayak 2025, du 12 au 17 août prochain. Cette compétition d’envergure réunira l’élite nationale et internationale de la discipline sur un parcours naturel reconnu pour son niveau d’exigence et sa qualité technique.

C’est au site de l’ancienne auberge Cépal que se dérouleront les différentes épreuves. Contrairement aux parcours artificiels souvent utilisés pour ce type d’événement, la rivière aux Sables offre un tracé naturel, avec une pente prononcée et des mouvements d’eau complexes, parfaits pour tester les limites des athlètes. Grâce aux barrages situés en amont, le débit de la rivière pourra être modulé selon les besoins, un atout de taille pour les organisateurs.

Programme

Au fil de six jours de compétitions, les spectateurs auront droit à un spectacle sportif de haut niveau. Les épreuves commenceront le 12 août avec la descente de rivière sur une distance de 1,2 km. Le mercredi 13 août, de 16 h à 19 h, le public pourra assister à une épreuve de freestyle en formule 4 à 7, où les athlètes réaliseront des figures acrobatiques sur une vague stationnaire.

Le jeudi et le vendredi seront consacrés au slalom sprint individuel, une discipline reine dans laquelle les pagayeurs devront franchir un parcours de 350 mètres à vive allure. Le point culminant de la semaine sera sans doute la spectaculaire épreuve de kayak-cross, prévue le samedi 16 août. Cette course à obstacles en départ groupé promet des affrontements intenses jusqu’à la ligne d’arrivée.

Enfin, le dimanche 17 août, la compétition se conclura avec une épreuve de slalom amateur, ouverte aux kayakistes récréatifs de la région. Cette activité conviviale reflète bien l’esprit inclusif et communautaire de l’événement.

Un événement pour toute la communauté

En plus d’attirer des athlètes de haut niveau, les Championnats canadiens visent à faire découvrir les sports d’eau vive à un large public. L’entrée est gratuite et accessible via la piste cyclable longeant la rivière. Le site de compétition offrira plusieurs points de vue stratégiques pour profiter pleinement de l’action dans une ambiance décontractée.

« La rivière aux Sables offre un cadre idéal pour les compétitions en eau vive. Nous sommes impatients de voir les athlètes relever les défis que propose ce parcours emblématique », souligne Xavier Allaire-Vigeant, du Club de kayak Rivière-aux-Sables.