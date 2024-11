Le soccer d’hiver de plus en plus populaire 

Les jeunes se font encore plus nombreux cette année pour la saison hivernale de soccer au Club Venturi de Saguenay. Ce sont plus d’une centaine de joueurs qui sont comptabilisés pour chacune des quatre catégories entre 7 et 14 ans.

C’est dans les catégories 7-8 ans et 9-10 ans que l’on remarque la plus forte augmentation des inscriptions cette année. Le directeur sportif du Venturi, Sébastien Masias, indique que chacun des deux groupes compte sur plus de 120 joueurs.

La demande était d’ailleurs si forte que des inscriptions ont dû être refusées chez les 7-10 ans.

Pour ce qui est des catégories 11-12 ans et 13-14 ans, la capacité maximale a elle aussi été atteinte. Ici, on parle d’un peu plus de 100 joueurs inscrits par catégorie.

« On remarque que les gens commencent à avoir un historique, si je peux dire, avec le stade de soccer intérieur. C’est notre troisième hiver d’utilisation du stade, et on sent que la population se l’approprie de plus en plus. Ils savent maintenant que nous avons une belle offre pour le soccer hivernal ici, donc ça peut expliquer cette augmentation cette année », mentionne Sébastien Masias.

En ayant atteint déjà la capacité maximale d’inscriptions pour l’hiver après seulement trois ans, le Venturi se penchera pour trouver des solutions qui permettront d’accueillir possiblement plus de jeunes.

« Une possibilité pourrait être d’étirer un peu plus la saison en longueur. Mais il y a beaucoup de logistique par rapport à ça, car on doit tout de même laisser une période de repos aux joueurs entre les saisons d’été et d’hiver. Mais le plus important pour nous, au-delà d’avoir plus d’inscriptions, c’est d’offrir un programme de qualité, donc on doit considérer ce facteur aussi. »

Développer la clientèle féminine

Le Venturi travaille par ailleurs à augmenter sa clientèle féminine.

Actuellement, sur toutes les inscriptions au courant d’une année, environ 25 % sont des filles. Dans les prochaines années, le club aimerait que sa clientèle soit composée à 35 % de filles.

« Un enjeu pour les filles, c’est qu’il manque d’opposition pour elles. Et présentement, elles ont tendance à tester plusieurs sports quand elles ne trouvent pas leur compte dans un sport en particulier. C’est à nous d’avoir un produit qui correspondra mieux à leurs attentes. On devra développer des programmes qui leur ressemblent davantage, mais aussi avoir des entraineuses pour elles. »