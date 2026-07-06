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Lundi, 06 juillet 2026

Faits divers

Temps de lecture : 45s

Festival des vins de Saguenay

Des entraves à prévoir au centre-ville de Chicoutimi

Le 06 juillet 2026 — Modifié à 09 h 17 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Certains automobilistes pourraient avoir à modifier leur itinéraire dans les prochains jours alors que le Festival des vins de Saguenay entraînera d'importantes modifications à la circulation dans le secteur du centre-ville de Chicoutimi.

La Ville de Saguenay prévient que des entraves seront en vigueur du mercredi 8 juillet 2026 à 6 h 30 jusqu'au dimanche 12 juillet 2026 à 16 h. À l’intérieur de ces dates, la rue Racine Est sera complètement fermée à la circulation entre les rues Bégin et Labrecque. Une portion de la rue Bégin, située entre la rue Racine Est et le stationnement de l'Hôtel Chicoutimi, sera également fermée pendant cette période.

La Ville précise toutefois qu'une circulation locale demeurera autorisée sur l'autre section de la rue Bégin, entre la rue de l'Hôtel-Dieu et le stationnement de l'Hôtel Chicoutimi. De plus, la rue Riverin restera accessible en tout temps afin d'assurer l'accès à l'autogare.

Les autorités municipales préviennent que des ralentissements sont à prévoir dans le secteur pendant toute la durée du festival. Elles invitent les usagers de la route à planifier leurs déplacements en conséquence.

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