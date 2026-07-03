Ce samedi 4 juillet sera jour de fête non seulement aux États-Unis, mais aussi au Complexe Québec Issime d’Arvida alors que la production musicale « De Céline Dion à La Bolduc » redémarre sur les chapeaux de roues.

En entrevue au 92,5 Ma radio d’Ici, Pierre Doré confirme que la salle climatisée est prête à recevoir les nombreux spectateurs pour la nouvelle mouture du spectacle, dans une mise en scène spectaculaire, dont les chorégraphies ont été revampées par Alex Francoeur.

« C’est la 1re fois qu'on va accueillir le public en été dans notre salle au Complexe Québec Issime, c'est un travail de longue haleine. Évidemment, il fallait premièrement remettre en selle ce spectacle-là qui n’a pas joué depuis pratiquement 10 ans dans la région. Nous nous sommes donnés comme projet de le réinstaller comme un attrait touristique majeur. Et comme nous sommes dans notre salle et non en tournée, on sort tout le matériel qu’on veut, décors, instruments, pianos, éclairage, etc. On va traverser les époques avec tout le gros kit! On en profite pour vraiment essayer de constituer une sorte de musée vivant de la chanson québécoise. », a-t-il déclaré.

La production bénéficie aussi de l’ajout d’interprètes jeunes et dynamiques, ce qui ajoute à l’authenticité des numéros, comme le précise Pierre Doré.

« Le fait d’avoir une distribution avec des jeunes, ça permet aussi de faire redécouvrir des interprètes à l’âge qu’ils avaient vraiment au moment de la sortie de leurs succès. Le meilleur exemple que je peux donner, c’est Fernand Gignac. Beaucoup de gens ont connu ce chanteur alors qu’il était un peu plus vieux, mais on a pourtant tendance à oublier qu’il a commencé sa carrière vers l’âge de 15-16 ans. Et que son surnom était alors "le petit Gignac". Et le jeune qui chante l’extrait du Petit Gignac dans le spectacle a à peu près l’âge que Fernand Gignac avait à ses débuts. Ça ajoute à la crédibilité et à l’authenticité du moment », explique-t-il

« De revenir voir un spectacle en salle, surtout un produit d'appel comme Québec Issime "De Céline Dion à La Bolduc", qui est construit sur la fierté de la culture québécoise, c’est aussi d’aller à la redécouverte de notre répertoire de nos auteurs-compositeurs, de reconnecter avec ce qui a fait qu'on est le peuple qu'on est musicalement, c'est une belle occasion en tout cas de venir à la rencontre de notre histoire avec Quebec Issime. », ajoute Pierre Doré.

Rappelons que 5 000 billets ont déjà trouvé preneurs. Les billets et aussi les infos du spectacle sont disponibles au quebecissime.com. Le spectacle prend l’affiche tout l’été jusqu’au 29 août.