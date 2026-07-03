Emma Maltais signe pour la Victoire et fait la fierté de Saint-Cœur-de-Marie

La hockeyeuse professionnelle Emma Maltais poursuivra désormais sa carrière avec la Victoire de Montréal dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), et continue de faire la fierté de ses racines jeannoises.

Bien qu'elle ait été élevée en Ontario, ses origines sont profondément ancrées à Saint-Cœur-de-Marie, fille de Mario Maltais, qui fut lui-même un très bon joueur de hockey dans les années 1970 et 1980, elle est également la petite-fille de Maurice Maltais, qui fut un agriculteur bien connu du secteur.

Depuis ses débuts, toute la communauté suit son parcours avec beaucoup de fierté et n'a jamais hésité à souligner ses exploits. Emma Maltais demeure d'ailleurs très attachée à son milieu d'origine. Au cours des dernières années, elle est revenue à l'aréna de Saint-Cœur-de-Marie pour y offrir un camp de hockey visant à initier les jeunes filles à ce sport et à transmettre sa passion à la relève.

La médaillée olympique de 26 ans a ainsi signé un contrat de deux saisons avec la Victoire de Montréal, après avoir disputé les trois premières campagnes de la LPHF sous les couleurs des Sceptres de Toronto.

Sur la glace, l'attaquante arrive à Montréal avec un solide bagage. Elle figure parmi les cinq joueuses ayant disputé tous les matchs de l'histoire de la formation ontarienne au cours de ses trois premières saisons.

Lors de la dernière campagne, elle a inscrit trois buts et ajouté sept mentions d'aide en évoluant au sein du deuxième trio des Sceptres. Depuis ses débuts dans la LPHF, elle totalise 11 buts et 27 passes pour 38 points en 84 rencontres de saison régulière. En séries éliminatoires, elle a également récolté deux buts et quatre aides en neuf matchs.

Son parcours avec Équipe Canada est tout aussi impressionnant. Emma Maltais a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 ainsi que la médaille d'argent aux Jeux de 2026. Elle compte aussi trois médailles d'or et deux d'argent aux Championnats du monde.

Avant de faire le saut chez les professionnelles, elle a connu une brillante carrière universitaire avec les Buckeyes de l'Université Ohio State. Au terme de son passage, elle occupait le premier rang de l'histoire du programme pour le nombre de points et de passes récoltés, confirmant déjà son statut parmi les meilleures joueuses de sa génération.

Depuis sa signature, les réactions positives se multiplient sur les réseaux sociaux, preuve qu’elle touche les gens de son patelin d’origine, même si Emma fut élevée en Ontario, qu’elle est née au États-Unis et qu’elle casse un peu son français…