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Lundi, 06 juillet 2026

Faits divers

Temps de lecture : 46s

Le mois de juin fut exceptionnellement pluvieux au Saguenay

Le 06 juillet 2026 — Modifié à 07 h 31 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le mois de juin a été marqué par des conditions météorologiques hors de l’ordinaire au Saguenay. Selon les données recueillies à la base militaire de Bagotville, la région a reçu 147,7 millimètres de pluie au cours du mois, soit bien au-delà de la normale de saison établie à 89 millimètres.

Malgré ces précipitations abondantes, le total enregistré demeure inférieur au record observé en juin 2022, lorsque 229 millimètres de pluie étaient tombés sur le territoire saguenéen, rapporte Radio-Canada. Cette année-là, les fortes pluies avaient notamment contribué à un glissement de terrain dans l’arrondissement de La Baie, entraînant l’évacuation de dizaines de personnes.

Le mois dernier s’est également distingué par une activité orageuse particulièrement soutenue. Neuf journées ont été marquées par des orages, plus du double de la moyenne habituelle de quatre jours pour le mois de juin.

À ces précipitations importantes se sont ajoutées des températures élevées. Tout au long du mois, le mercure est demeuré au-dessus des normales saisonnières. La température la plus élevée enregistrée a atteint 31,2 °C, témoignant d’un début d’été à la fois chaud et humide pour les habitants de la région.

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