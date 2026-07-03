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SP Canada – Saguenay tiendra son barrage routier annuel le 13 août

Le 03 juillet 2026 — Modifié à 11 h 16 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

SP Canada – Saguenay invite la population à faire preuve de générosité à l’occasion de son barrage routier annuel, qui se déroulera le jeudi 13 août, entre 6 h 45 et 10 h, dans plusieurs secteurs de Chicoutimi, Arvida et Jonquière.

Pour l’occasion, des équipes de bénévoles seront déployées à différentes intersections afin de recueillir des dons destinés à soutenir les personnes vivant avec la sclérose en plaques dans la région à travers des services, de l’information, des activités et diverses ressources adaptées à leurs besoins.

L’événement est réalisé en partenariat avec les restaurants A&W du Saguenay, soit ceux de Chicoutimi, Arvida, Jonquière et de la Place du Royaume et constitue l’une des importantes campagnes de financement de l’organisme.

Afin d’assurer le succès de cette édition, l’organisme est également à la recherche de bénévoles pour prêter main-forte lors de la collecte. Les personnes souhaitant s’impliquer peuvent communiquer avec SP Canada – Saguenay au 418 543-8325 ou consulter la page Facebook de l’organisme pour obtenir plus d’information.

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