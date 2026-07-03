Ghislain Samson reconduit à la tête de l’UQAC pour un second mandat

Ghislain Samson poursuivra son mandat à titre de recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour une période supplémentaire de cinq ans. Le gouvernement du Québec a officialisé ce renouvellement lors de la réunion du Conseil des ministres du 2 juillet, entérinant ainsi la recommandation formulée par l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec.

Cette reconduction découle du processus de gouvernance établi au sein du réseau de l’Université du Québec. Celui-ci prévoit notamment une consultation de la communauté universitaire ainsi qu’une évaluation de la candidature par un comité de sélection. Le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAC (SCCCUQAC–CSN) s’était notamment montré favorable au renouvellement du mandat du recteur le 13 avril dernier.

En poste depuis août 2021, Ghislain Samson dirige l’UQAC depuis près de cinq ans. Titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation obtenu conjointement à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), il a développé une expertise en didactique des sciences ainsi qu’en transfert des apprentissages en mathématiques et en sciences.

Avant son arrivée à la tête de l’établissement universitaire saguenéen, il occupait depuis 2016 les fonctions de doyen du Décanat de la gestion académique des affaires professorales à l’UQTR. Il siège également au conseil d’administration des Presses de l’Université du Québec depuis 2017.

« C'est avec beaucoup de reconnaissance que j'accueille cette confiance renouvelée. Au cours des dernières années, j'ai pu constater la force de notre communauté universitaire et son profond engagement envers le développement de notre communauté. Je poursuis ce mandat avec enthousiasme, animé par le désir de faire progresser l'UQAC, de soutenir sa mission d'enseignement et de recherche et de continuer à bâtir un milieu de vie et d'études dynamique, innovant, sain et tourné vers l'avenir », a déclaré Ghislain Samson dans un communiqué de presse suivant sa nomination.