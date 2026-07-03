SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 03 juillet 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 15 s

Ghislain Samson reconduit à la tête de l’UQAC pour un second mandat

Le 03 juillet 2026 — Modifié à 08 h 41 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Ghislain Samson poursuivra son mandat à titre de recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour une période supplémentaire de cinq ans. Le gouvernement du Québec a officialisé ce renouvellement lors de la réunion du Conseil des ministres du 2 juillet, entérinant ainsi la recommandation formulée par l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec.

Cette reconduction découle du processus de gouvernance établi au sein du réseau de l’Université du Québec. Celui-ci prévoit notamment une consultation de la communauté universitaire ainsi qu’une évaluation de la candidature par un comité de sélection. Le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAC (SCCCUQAC–CSN) s’était notamment montré favorable au renouvellement du mandat du recteur le 13 avril dernier.

En poste depuis août 2021, Ghislain Samson dirige l’UQAC depuis près de cinq ans. Titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation obtenu conjointement à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), il a développé une expertise en didactique des sciences ainsi qu’en transfert des apprentissages en mathématiques et en sciences.

Avant son arrivée à la tête de l’établissement universitaire saguenéen, il occupait depuis 2016 les fonctions de doyen du Décanat de la gestion académique des affaires professorales à l’UQTR. Il siège également au conseil d’administration des Presses de l’Université du Québec depuis 2017.

« C'est avec beaucoup de reconnaissance que j'accueille cette confiance renouvelée. Au cours des dernières années, j'ai pu constater la force de notre communauté universitaire et son profond engagement envers le développement de notre communauté. Je poursuis ce mandat avec enthousiasme, animé par le désir de faire progresser l'UQAC, de soutenir sa mission d'enseignement et de recherche et de continuer à bâtir un milieu de vie et d'études dynamique, innovant, sain et tourné vers l'avenir », a déclaré Ghislain Samson dans un communiqué de presse suivant sa nomination.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

SP Canada – Saguenay tiendra son barrage routier annuel le 13 août
Publié à 14h00

SP Canada – Saguenay tiendra son barrage routier annuel le 13 août

SP Canada – Saguenay invite la population à faire preuve de générosité à l’occasion de son barrage routier annuel, qui se déroulera le jeudi 13 août, entre 6 h 45 et 10 h, dans plusieurs secteurs de Chicoutimi, Arvida et Jonquière. Pour l’occasion, des équipes de bénévoles seront déployées à différentes intersections afin de recueillir des dons ...

LIRE LA SUITE

Une circulation trop rapide devant le Patro?
Publié à 8h00

Une circulation trop rapide devant le Patro?

Vous reconduisez vos enfants au Patro de Jonquière le matin et allez les chercher en fin de journée, et constatez que ça roule pas mal vite en avant de l’institution à ces deux moments de la journée? Sachez que vous n’êtes pas seuls à l’avoir remarqué. Des automobilistes adeptes de pied pesant ont aussi attiré l’attention d’autres citoyens qui ...

LIRE LA SUITE

La gestion du site patrimonial d’Arvida entre les mains de Saguenay
Publié hier à 15h59

La gestion du site patrimonial d’Arvida entre les mains de Saguenay

Le gouvernement du Québec délègue une partie de la gestion du site patrimonial d’Arvida à la Ville de Saguenay, une décision qui accordera davantage d’autonomie à l’administration municipale pour plusieurs interventions courantes sur ce secteur historique de l’ancienne ville fondée par l’Aluminium Company of Canada et constituée en municipalité en ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES