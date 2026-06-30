Des prix toujours élevés dans un marché qui favorise les vendeurs

En entrevue avec l’équipe du Réveil, la courtière immobilière et dirigeante d’agence chez RE/MAX, Eva Gagnon, indique que le marché tend à se stabiliser, mais demeure tout de même en hausse.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le prix médian d’une maison se situerait actuellement autour de 360 000 $, tandis que le prix moyen atteindrait 384 000 $.

« Nous sommes encore dans un marché qui favorise le vendeur. Cependant, la surenchère s’essouffle tranquillement », affirme Mme Gagnon.

L’agente immobilière note également que les grands centres, comme Chicoutimi et Alma, sont davantage touchés par cette réalité. Les futurs propriétaires auraient ainsi plus de facilité à trouver une propriété à un prix abordable dans les petits villages et les secteurs plus éloignés.

« Les logements à Chicoutimi peuvent souvent être affichés à des prix comparables à ceux de Québec. Comme l’inventaire est plus limité ici, les prix sont très élevés. À Québec, malgré une forte demande, l’offre est plus importante, ce qui contribue à maintenir des prix légèrement inférieurs. Cela dit, on se rapproche quand même de ces niveaux de prix », explique-t-elle.

Néanmoins, une hausse des ventes a été observée en raison d’un inventaire plus garni. Parmi les acheteurs, Mme Gagnon retrouve plusieurs jeunes familles prêtes à acquérir leur première propriété. Des couples sans enfants, des personnes récemment divorcées ainsi que des gens qui changent de région figurent également parmi la clientèle.

« Si l’on parle des maisons unifamiliales, nous observons une hausse de 11 % du nombre d’inscriptions et nous enregistrons également davantage de ventes que l’an dernier », ajoute-t-elle.

Enfin, un écart persiste entre le faible nombre de nouvelles constructions mises en chantier et la demande observée au cours des dernières années.