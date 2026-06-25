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Jeudi, 25 juin 2026

Chroniques

Temps de lecture : 1 min 53 s

Louis Arcand en liberté !

Réseau de la santé : et si on parlait plus des humains ?

Le 25 juin 2026 — Modifié à 07 h 00 min
Par Louis Arcand

Je n’ai jamais autant fréquenté les établissements de santé que depuis novembre dernier. J’ai accompagné et visité des proches qui ont été hospitalisés à la suite d’un AVC, ce tueur silencieux. Je me sens impuissant devant la maladie. Il est parfois difficile de trouver les mots pour soutenir quelqu’un qui perd tous ses moyens et qui passera le reste de sa vie avec de lourdes séquelles. Comment donner du réconfort, encourager une personne qui souffre ?

Durant toutes ces heures passées dans les établissements de santé, je regarde, j'observe, je réfléchis. Quand j’étais jeune, j’allais à l'hôpital régulièrement, car ma mère y travaillait. Je me souviens de ces beaux grands corridors tout neufs et tout propres. Mais cela se passait au début des années 70, il y a plus de 50 ans. Aujourd’hui, les corridors sont encombrés et j’ai l’impression qu’on a coupé dans la propreté.

Au Québec, chaque semaine, on nous parle des problèmes de notre réseau de la santé. Même si nos établissements fonctionnent depuis très longtemps et que nous avons beaucoup d’expérience en la matière, pourquoi est-ce si compliqué aujourd’hui de faire fonctionner ce réseau ? Une réforme après l’autre, on dirait que ça ne marche jamais et on recommence. On change les façons de faire, on défait ce qui devait améliorer le système. Bref, le réseau de la santé est en transformation continue et c’est le personnel qui doit sans cesse s’ajuster, compressé par les décisions des administrateurs ou des politiciens. Des coupures par ici, des coupures par là, et ce sont encore les employés qui sont touchés.

Oui, le personnel de la santé fait preuve d’une grande résilience. Comment trouver la motivation de travailler dans un contexte pareil ? Il faut, de toute évidence, avoir la vocation : cet appel profond, cet élan intérieur à exercer un métier ou à accomplir une mission qui fait du bien aux autres. Moi qui me sens démuni devant la maladie, je suis impressionné par le doigté, la gentillesse et la compassion du personnel hospitalier. Toujours souriants, avec un mot d’humour pour ensoleiller la journée et pour détendre l'atmosphère parfois un peu lourde. Avec des mots d’encouragement et parfois de petites attentions qui font chaud au cœur. Wow, faire du bien aux autres, quel beau métier ! C’est noble, c’est beau et j’imagine que cela donne un sens à la vie.

Alors, si vous travaillez dans le réseau de la santé comme préposé aux bénéficiaires, employé d’entretien, infirmier(ère) ou technicien, bravo, vous êtes formidables. Malheureusement, vous êtes derrière les caméras, jamais au premier plan devant les écrans. Un jour, quelqu’un vous a appelés « nos anges gardiens », mais vous êtes plus que ça : c’est vous qui rendez ce réseau encore humain.

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