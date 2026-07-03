SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 03 juillet 2026

Culture

Temps de lecture : 50s

Angine de Poitrine de retour à la maison : un party de Noce éclaté!

Le 03 juillet 2026 — Modifié à 10 h 43 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le Festival La Noce qui est en cours actuellement sur le site de la Pulperie de Chicoutimi a poursuivi sur sa lancée des dernières années, accueillant une foule plus que nombreuse et agglutinée jeudi soir pour le “retour à la maison” du groupe Angine de Poitrine.

Le duo emblématique extraterrestre saguenéen a pris la scène du festival saguenéen pour une durée d’environ de 60 minutes. Le Quotidien rapporte que bien avant leur apparition, les uniformes à pois, les déguisements excentriques et les chandails à l’effigie de la formation se comptaient par dizaines au pied de la scène principale.

La chaleur ressentie n’a d’ailleurs eu aucun effet de ralentissement au sein des festivaliers qui s’en donnaient à cœur joie en dansant et en répondant au moindre son du dialecte du groupe lorsqu’il s’adressait à eux.

Angine de Poitrine a démontré une fois de plus avec aisance que peu importe l’endroit, ils étaient maîtres chez eux, que ce soit au Saguenay tout comme au récent Festival de Jazz de Montréal.

Parions encore une fois que leur mémorable apparition à l’émission “Tout le monde en parle” les a littéralement propulsés dans un autre monde. Le duo prend maintenant la direction du Festivoix de Trois-Rivières.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

« De Céline Dion à La Bolduc » reprend samedi
Publié à 11h00

« De Céline Dion à La Bolduc » reprend samedi

Ce samedi 4 juillet sera jour de fête non seulement aux États-Unis, mais aussi au Complexe Québec Issime d’Arvida alors que la production musicale « De Céline Dion à La Bolduc » redémarre sur les chapeaux de roues. En entrevue au 92,5 Ma radio d’Ici, Pierre Doré confirme que la salle climatisée est prête à recevoir les nombreux spectateurs pour ...

LIRE LA SUITE

Le Canada fera ses débuts à l’Eurovision en 2027
Publié hier à 15h00

Le Canada fera ses débuts à l’Eurovision en 2027

Le Canada participera pour la première fois au Concours Eurovision de la chanson en 2027, une compétition musicale internationale suivie chaque année par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Le pays sera représenté par CBC/Radio-Canada, qui est récemment devenu membre à part entière de l’Union européenne de radio-télévision ...

LIRE LA SUITE

La Noce amorce une édition 2026 prometteuse
Publié hier à 8h00

La Noce amorce une édition 2026 prometteuse

L’édition 2026 du festival La Noce s’amorce en grande pompe ce jeudi 2 juillet à la Pulperie de Chicoutimi. Près de 5 500 personnes sont attendues sur le site pour vivre ou redécouvrir cet événement qui rassemble au Saguenay des passionnés de musique venus des quatre coins du Québec et d’ailleurs. Dès 17 h 45, les festivaliers auront droit à une ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES