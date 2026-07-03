Angine de Poitrine de retour à la maison : un party de Noce éclaté!

Le Festival La Noce qui est en cours actuellement sur le site de la Pulperie de Chicoutimi a poursuivi sur sa lancée des dernières années, accueillant une foule plus que nombreuse et agglutinée jeudi soir pour le “retour à la maison” du groupe Angine de Poitrine.

Le duo emblématique extraterrestre saguenéen a pris la scène du festival saguenéen pour une durée d’environ de 60 minutes. Le Quotidien rapporte que bien avant leur apparition, les uniformes à pois, les déguisements excentriques et les chandails à l’effigie de la formation se comptaient par dizaines au pied de la scène principale.

La chaleur ressentie n’a d’ailleurs eu aucun effet de ralentissement au sein des festivaliers qui s’en donnaient à cœur joie en dansant et en répondant au moindre son du dialecte du groupe lorsqu’il s’adressait à eux.

Angine de Poitrine a démontré une fois de plus avec aisance que peu importe l’endroit, ils étaient maîtres chez eux, que ce soit au Saguenay tout comme au récent Festival de Jazz de Montréal.

Parions encore une fois que leur mémorable apparition à l’émission “Tout le monde en parle” les a littéralement propulsés dans un autre monde. Le duo prend maintenant la direction du Festivoix de Trois-Rivières.