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Lundi, 06 juillet 2026

Faits divers

Temps de lecture : 33s

Nus à Saint-Jean-Vianney : surpris par des drones!

Le 06 juillet 2026 — Modifié à 07 h 21 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Des individus qui voulaient peut-être mieux “communier avec la nature” dans le secteur de Saint-Jean-Vianney à Saguenay se sont fait surprendre dimanche après-midi à être nus en pleine nature.

Ce sont des opérateurs de drones du Service de police de Saguenay (SPS) qui, en pleine opération, ont capté du haut des airs les images des nudistes improvisés. Trois constats d’infractions pour indécence ont été émis en lien avec le règlement municipal.

Dans un autre ordre d’idées, les agents du SPS ont aussi profité de l’après-midi ensoleillé de dimanche pour mener une opération de contrôle de sécurité sur le lac Kénogami. Dix embarcations ont été vérifiées, de ce nombre 2 conducteurs se sont vus remettre un constat d’infraction et trois autres ont reçu des avertissements, en lien avec de la non-conformité.    

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