Les rameurs sont arrivés!

C’est le duo père-fils composé de Samuel et Mavrik Lapointe qui remporte la 52e édition du Marathon Proco de chaloupes à rames chez les hommes, tandis que Justine Larouche et Mélodie Gaudreault prennent la première marche du podium chez les femmes.

Six équipes masculines, deux féminines et cinq mixtes ont pris part à la course de 32 km cette année.

En deuxième position dans la catégorie « hommes » se retrouvent Christian Lespérance et Nicolas. Ils étaient suivis de l’équipe formée par les nouvelles recrues Éliott Gagnon et Julien Nafré.

Chez les femmes, les rameuses Sarah St-Gelais et Maxim Lapointe ont terminé en deuxième position.

Dans la catégorie « mixte », la première place est revenue au duo composé de Philip Duchesne et de Marie-Pier Tremblay, deux nouvelles recrues. L’équipe était talonnée par Simon Duchesne et Karina Lavoie, également de nouvelles recrues, puis par Fabien Marceau et Émy-Janne Marceau en troisième position.