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Vendredi, 03 juillet 2026

Faits divers

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Un incendie maîtrisé au Pavillon des Humanités de l’UQAC

Le 03 juillet 2026 — Modifié à 07 h 02 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un incendie s’est déclaré tôt ce matin au 5e étage du Pavillon des Humanités de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Grâce à l’intervention rapide du Service de sécurité incendie, le brasier a été maîtrisé rapidement et la situation est désormais sous contrôle.

Malgré la fin de l’intervention des pompiers, le sinistre force la fermeture complète du 5e étage pour la journée. La présence de fumée ainsi que l’accumulation d’eau causée par les opérations d’extinction rendent les lieux temporairement inaccessibles. Les membres du personnel et de la communauté universitaire dont les bureaux sont situés à cet étage ne peuvent donc pas s’y présenter.

Le 4e étage du bâtiment est également touché de façon indirecte. L’accès y est autorisé uniquement pour permettre au personnel de récupérer des effets personnels, si nécessaire. L’administration universitaire demande toutefois aux employés de ne pas demeurer sur place pour travailler, par mesure de prévention et de sécurité, jusqu’à ce que les travaux de nettoyage et de sécurisation soient complétés. L’UQAC précise qu’un avis sera transmis aux personnes concernées dès que les étages touchés pourront être réintégrés de manière sécuritaire.

Les autres étages du Pavillon des Humanités demeurent accessibles et les activités universitaires peuvent s’y poursuivre normalement. L’établissement invite néanmoins les membres du personnel ainsi que les personnes étudiantes dont les activités sont affectées par la situation, ou qui en subissent les répercussions, à communiquer avec leur supérieur immédiat ou leur professeur afin de convenir des modalités de travail ou d’études.

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